Quale anello di fidanzamento scegliere?

Gli anelli di fidanzamento sono dei gioielli per cui è necessaria una scelta ragionata che possa permettere di trovare il gioiello perfetto.

In commercio infatti è possibile trovare moltissimi modelli differenti, ognuno con il proprio significato e il proprio design.

L’anello di fidanzamento, infatti, è simbolo di amore puro ed è una promessa di fedeltà per la propria amata.

Per questo motivo è importante scegliere il modello giusto che possa essere apprezzato per gli anni a venire e non stancare mai

Questo gioiello infatti ha origini antichissime che risalgono addirittura agli antichi egizi. All’epoca, infatti, gli uomini erano soliti regalare un anello alla donna verso cui provavano fiducia e amore, regalando questo pegno come segno di stima nei confronti della propria compagna. Con questo segno l’uomo comunicava alla donna che la riteneva una compagna ideale con cui poter costruire una famiglia.

In epoca romana invece si era soliti regalare due anelli: un anello veniva regalato in ferro e veniva utilizzato durante il giorno, mentre un secondo anello che veniva regalato era in oro e veniva indossato in pubblico e nelle occasioni più importanti.

Infine nell’800 compare per la prima volta l’anello classico, il solitario che resterà fino ad oggi una delle tipologie più utilizzate e più gettonate tra le coppie.

Ma quante tipologie di anelli di fidanzamento esistono?

Tipologie diverse di anello di fidanzamento

Vediamo insieme quali modelli sono presenti nel mercato odierno e quali sono le caratteristiche di ognuno.

Le diverse tipologie di anelli si distinguono non soltanto per la tipologia di pietre utilizzate (le quali possono essere scelte apposta grazie all’orefice) ma soprattutto in base al taglio, creando dei disegni unici che variano in base alle preferenze.

Gli anelli di fidanzamento possono essere infatti:

Il solitario: Si tratta dell’anello di fidanzamento più scelto e in grado di diventare iconico nel corso degli anni. Consiste in una singola pietra centrale. La pietra può essere sia posizionata tramite una montatura a griffe in cui ci sono dentini che mantengono la pietra posizionata, oppure è molto comune la montatura a castone in cui viene incorporata la pietra all’interno della struttura dell’anello.

Pavè: Si tratta di uno dei modelli più d’impatto. Consiste in una serie di pietre preziose posizionata lungo tutta la superficie dell’anello. Di solito vengono utilizzati diamanti taglio brillante per dare un effetto maggiore.

Trilogy: Anche questo modello è uno dei più iconici. Si tratta di un anello che presente tra pietre preziose e rappresenta il legame indissolubile che si crea con il proprio partner, significando “TI ho amata (passato), Ti amo (presente) e ti amerò (futuro)” ogni pietra rappresentando un momento diverso del sentimento.

A fiore: Il modello a fiore è meno utilizzato ma allo stesso tempo molto apprezzato da chi lo sceglie. Si tratta di una pietra preziosa posta al centro della struttura dell’anello e di piccole pietre che vengono posizionate tutte intorno, ricordando la struttura di un fiore.

Abbiamo visto le principali tipologie di anelli di fidanzamento. In commercio è possibile trovare diversi rivenditori capaci di trovare la soluzione perfetta per le tue esigenze. Trova il gioiello comete perfetto per te oppure scegli tra i modelli senza tempo di Damiani. Se desideri invece un look classico e intramontabile opta per marche classiche come Cartier e Bulgari.