Come scegliere la rubinetteria per bidet

Il bidet è uno degli elementi più importanti del bagno. Assieme agli altri sanitari rappresenta l’anima del bagno e della cura personale.

La sua scelta è una parte fondamentale dell'arredamento bagno e per questo motivo è molto importante che si riesca a trovare la soluzione giusta.

Ma come trovare il giusto bidet per il proprio bagno?

Vediamo insieme quali caratteristiche prendere in considerazione quando si sceglie il bidet per il proprio bagno nuovo.

Scegli il materiale giusto per le tue necessità e il tuo stile

Il materiale e la colorazione del bidet è uno degli aspetti principali da tenere in considerazione quando si acquista un nuovo bidet. In commercio infatti è possibile trovare tantissime alternative che possono adattarsi alle diverse necessità stilistiche e di colorazione.

Per quanto riguarda il materiale è possibile trovare diverse combinazioni, vediamone alcune:

● Ceramica: il materiale in assoluto più utilizzato, nonostante presenti elevata resistenza e sia facile da pulire, è più difficile trovare modelli di colorazioni differenti limitandone la scelta.

● Porcellana vitrea: anche questo è un materiale molto gettonato per i sanitari in generale. Ha un aspetto più lucido e allo stesso tempo presenta una maggiore resistenza ai graffi. È più indicato per i bagni classici.

● Resine composite: Un materiale che permette maggiore versatilità rispetto a quelli precedenti. È più adatto a bagni moderni e di design grazie alla libertà che lascia nella sua applicazione.

Trova il montaggio adatto alle tue necessità e allo stile del tuo bagno

Un secondo elemento da considerare riguarda la tipologia di attacco del bidet.

È possibile trovare diverse tipologie di bidet da poter implementare nel proprio bagno.

● Bidet sospesi: dall’aspetto più moderno e adatti ad ambienti di design. Inoltre, grazie alla loro posizione permettono una maggiore pulizia e una facilità nelle faccende quotidiane.

● Bidet a terra: È la configurazione classica dei bidet. Queste soluzioni sono maggiormente adatte a chi ha un bagno con poco spazio calpestabile. Questa soluzione è anche quella più gettonata per i bagni di servizi.

Opta per la rubinetteria giusta per il tuo bidet

Infine, uno degli aspetti più importanti da considerare quando si sceglie un nuovo bidet riguarda la rubinetteria. Questo aspetto è uno dei più importanti perché non solo dipende dalla comodità di utilizzo ma anche dai consumi in bolletta.

Un primo aspetto riguarda il tipo di rubinetto miscelatore. I miscelatori per bidet infatti possono essere:

● Miscelatore monocomando: È una delle configurazioni più utilizzate per la rubinetteria bidet e la rubinetteria in generale. È particolarmente utile da un punto di vista pratico soprattutto i nuovi modelli a regolazione termostatica che permettono di mantenere la temperatura dell’acqua anche quando il rubinetto viene chiuso per un momento evitando scottature. In commercio sono presenti molte tipologie diverse, scegli rubinetti bidet dalla selezione che puoi trovare online oppure normalmente in commercio.

● Miscelatore Bicomando: Il miscelatore bicomando permette la regolazione tramite due manopole a destra e a sinistra. Di solito questi modelli sono più economici e più utilizzati per creare dei bagni più classici.