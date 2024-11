Studiare un anno all’estero con la borsa di studio ITACA: come fare e dove andare

Quando si parla di studiare all’estero, scegliere la località è tra le decisioni più entusiasmanti, ma anche complesse, che uno studente possa prendere. Quali sono le mete preferite dagli italiani? Beh, inutile dirlo: in cima alla wishlist ci sono tutte quelle destinazioni che offrono l’opportunità di migliorare una delle competenze linguistiche più richieste, l’inglese. Non è un caso, infatti, che la maggior parte degli studenti punti verso mete anglofone, ma non solo. E tu, dove vorresti andare? Analizziamo insieme le città più trendy e come risparmiare grazie ad opportunità quali la borsa di studio ITACA.

Studiare inglese un anno all’estero: ecco dove

In Italia, studiare la lingua inglese è una priorità per la maggior parte degli studenti, e le destinazioni di conseguenza riflettono questa tendenza. Londra, con la vitalità, la cultura e il ritmo frenetico, è da sempre tra le opportunità top. Ma se la capitale britannica ti sembra troppo “mainstream”, ci sono opzioni altrettanto affascinanti come Brighton, con la sua atmosfera giovane e vibrante, o Cambridge, sede di una delle università più antiche e prestigiose del mondo. E poi c’è Bristol, una città dal forte spirito artistico, perfetta per chi ama la cultura underground.

Non va sottovalutata la verdissima Irlanda, e in particolare Dublino, una città accogliente e famosa per la sua vivace scena musicale e letteraria. Oppure si vola in Scozia e più precisamente ad Edimburgo, con i suoi castelli e la sua storia millenaria.

Ma se la tua voglia di avventura ti spinge oltre l’Europa, perché non puntare a New York? La “Grande Mela” è la città dove tutto sembra possibile, perfetta per chi desidera imparare l’inglese mentre vive il sogno americano. Certo, serve coraggio per affrontare un’esperienza così grande, ma ciò che offre non ha eguali.

Per chi sogna altre lingue: Francia, Spagna e Germania

Se l’inglese non è il tuo obiettivo principale, nessun problema! Ci sono tantissime altre opzioni. Parigi, con la sua bellezza senza tempo, i suoi musei e i suoi caffè, è ideale per chi vuole perfezionare il francese.

Se invece il tuo cuore batte per lo spagnolo, Barcellona e Malaga ti conquisteranno. La prima è una città piena di energia e creatività, mentre Malaga è perfetta per chi ha il sogno di studiare in riva al mare. E per perfezionare il tedesco? Berlino e Monaco di Baviera sono la possibilità migliore a tua disposizione.

Il vero trend del momento? Malta

Se parliamo di tendenze, non possiamo ignorare Malta. Perché proprio quest’isola nel cuore del Mediterraneo sta diventando una delle mete più ambite per chi sogna di studiare all’estero? Beh, i motivi sono tanti. Prima di tutto, è vicina all’Italia: in poche ore di volo sei già lì. Si tratta però di una delle isole dove l’inglese è una lingua ufficiale; quindi, è perfetta per chi vuole migliorare la propria conoscenza dell’idioma senza allontanarsi troppo da casa. Ma il vero motivo del successo è la combo: da un lato, città storiche tutte da scoprire come La Valletta; dall’altro, spiagge e un mare cristallino.

Accedere all’anno all’estero con borsa di studio ITACA INPS

Queste e molte altre località fanno parte del programma EF che puoi verificare sul sito ufficiale ma soprattutto con la borsa di studio ITACA INPS puoi accedere se rispetti tutti i requisiti superando il bando e quindi facendo risparmiare la tua famiglia.