Come superare un licenziamento con un viaggio studio

Il mondo professionale è fatto di successi ma anche di cadute; chi arriva al vertice ha spesso storie motivazionali da raccontare, fatte di numerosi inciampi e difficoltà lungo il loro percorso.

Se rientri tra i professionisti che hanno perso il lavoro non farti perdere d’animo, investi su te stesso e riparti alla grande rimettendoti in gioco con qualche skill in più. Sappiamo quanto sia complicato ripartire, soprattutto quando non si è giovanissimi ma si ha una carta importante da giocare: l’esperienza. Mettendo da parte il fattore età e mostrando il proprio desiderio di formarsi e stare al passo con i tempi si attirerà l’attenzione degli HR che contano su personale altamente qualificato.

Sei stato licenziato e vuoi sapere come rimetterti in gioco? Punta tutto su un viaggio studio in America: un’esperienza di poche settimane che può durare fino ad un anno e ti dà modo di scoprire da vicino la bellezza degli States, migliorare il tuo livello di inglese o Business English e magari persino stringere conoscenze utili che potrebbero offrirti l’occasione della tua vita.

Perché iscriversi ad un viaggio studio in America per superare un licenziamento

Sappiamo quanto possa essere avvilente e psicologicamente difficile da superare l’esperienza del licenziamento, basti pensare che sono molte le persone che finiscono in depressione in seguito a questa tipologia d’evento. Secondo gli esperti, rimettersi in gioco e investire su se stessi è un ottimo modo per farsi forza, riacquistare sicurezza e riuscire a farsi notare. Tra i modi migliori per farlo c’è quello di iscriversi ad un viaggio studio, magari in America. Ma quali sono gli effettivi benefit?

Competenze linguistiche migliorate

Non possiamo negarlo: l’inglese è la lingua business e averne una padronanza da madrelingua dà punti importanti al proprio CV diventando un vantaggio competitivo inestimabile. Durante un viaggio studio lavorerai sulla grammatica, sulla pronuncia e sul lessico ma è soprattutto nella quotidianità sul posto che avrai la possibilità di imparare slang e modi di dire davvero utili.

Nuove visioni sulle tendenze del mercato del lavoro

Se è chiaro a tutti che l’ambito professionale sta mutando, non a tutti è noto in che modo. Le competenze più richieste sono in evoluzione e gli USA, da sempre un passo avanti a tutti, guidano i trend in termini di innovazione. Durante il tuo soggiorno in loco prova a visitare aziende ed eventi a tema in linea con ciò che desideri svolgere e vedrai che avrai una visione molto più completa e chiara.

Cambiare mentalità

Un altro motivo interessante per compiere questo investimento è quello di lavorare su se stessi e cambiare mentalità. Restare per molti anni nello stesso ruolo, nella stessa azienda e svolgere le medesime attività porta ad una routine. Non solo noia ma soprattutto può spegnere l’entusiasmo e chiudere il proprio sguardo evitando di ricevere contaminazioni con le novità. Con questa scelta però le cose cambiano e chi sfrutta al massimo l’opportunità avrà vantaggi significativi.

Quello che ormai è chiaro a tutti è che un viaggio all’estero con lezioni di lingua dà un’ottima marcia in più al CV che acquisisce valore ma è soprattutto sul piano emotivo e sociale che fa la differenza, dando coraggio e forza a chi deve superare un momento provante come un licenziamento riacquisendo tutto il desiderio di rimettersi in gioco.