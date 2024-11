Che differenza c’è tra la medicina estetica e la chirurgia estetica?

Gli italiani non hanno paura di spendere quando si parla di bellezza. A dimostrazione di ciò, è possibile chiamare in causa gli ottimi numeri della chirurgia estetica, che collocano il nostro Paese all’ottavo posto a livello mondiale, e dei trattamenti di medicina estetica.

Nonostante l’innegabile popolarità delle procedure, le due espressioni si utilizzano spesso in maniera errata. Qual è la differenza? Per fare una panoramica generica e di facile comprensione, possiamo identificare la medicina estetica come quell'insieme di interventi non invasivi (o minimamente invasivi) pensati per migliorare l'aspetto esteriore senza richiedere interventi chirurgici importanti.

Alcuni esempi comuni di tali trattamenti – che possono essere approfonditi nel sito LaserMilano.it, portale autorevole su questo tema – sono l'epilazione laser, il lipolaser e il rimodellamento del viso o del corpo. Al contrario, la chirurgia estetica implica interventi chirurgici più complessi, vedi la rinoplastica o la liposuzione, che richiedono anestesia, incisioni e tempi di recupero.

Questo è il quadro generale, per approfondire, non ti resta che seguirci nelle prossime righe.

Chirurgia estetica vs chirurgia plastica: la differenza

Quando si parla di chirurgia estetica è bene ricordare che si ha a che fare con una branca della chirurgia plastica. L’obiettivo degli interventi è di migliorare determinate zone del corpo, con lo scopo di arrivare a un risultato più aderente sia alle aspettative del paziente, sia ai comuni canoni di bellezza.

La distinzione principale rispetto alla medicina estetica è, come precedentemente accennato, il ricorso al bisturi.

Gli interventi, se le indicazioni lo consentono, si possono effettuare anche in day surgery, ma richiedono comunque un’analisi attenta dell’equilibrio tra rischio e beneficio e un percorso di recupero (che può essere anche di alcuni giorni).

In alcuni casi, come in quello della rinoplastica, il risultato che si ottiene è definitivo. Questo è il motivo per cui è opportuno rivolgersi a professionisti che operano in maniera etica e che, prima di entrare in sala operatoria, si accertano dell’effettiva propensione del paziente a un cambiamento drastico.

Un’altra caratteristica degli interventi di chirurgia estetica riguarda la necessità di controlli post operatori, fondamentali sia per monitorare l’adeguatezza del processo di cicatrizzazione sia, giusto per citare un altro aspetto importante, per intercettare eventuali complicanze frutto dell’inserimento di protesi (p.e. la contrattura capsulare nel caso del seno).

Medicina estetica: di cosa si tratta?

Eccoci arrivati a parlare di medicina estetica. Di cosa si tratta? Di una branca medica che ha lo scopo, attraverso trattamenti il cui effetto può durare diversi mesi, di ridurre i segni dell’invecchiamento o di rallentarne la comparsa.

Può essere chiamata in causa anche quando si parla di riduzione di inestetismi come la cellulite o le lassità cutanee.

Il viso è indubbiamente la zona del corpo più popolare per i trattamenti di medicina estetica.

Rispetto al passato, questo ambito è stato interessato da un’evoluzione di grande importanza. Dopo aver scoperto i danni di prodotti non riassorbibili come il silicone liquido, la comunità medica si è orientata verso prodotti biocompatibili, come per esempio l’acido ialuronico.

Pur essendo la molecola sintetizzata in laboratorio, mima quella prodotta naturalmente dal nostro corpo, fondamentale sia per l’idratazione - richiama acqua ai tessuti - sia per la compattezza del tessuto connettivo.

Per i trattamenti di medicina estetica si può utilizzare anche l’anidride carbonica - indicata, per esempio, contro le smagliature e impiegata in procedure come la carbossiterapia - o la radiofrequenza, perfetta sia per il viso, sia per il corpo.

I trattamenti di medicina estetica vengono eseguiti in contesto ambulatoriale.

Una volta terminata la procedura, che dura nell’ordine di una decina di minuti, il paziente può riprendere la sua vita normale.

Deve considerare solo alcuni accorgimenti, molto semplici da gestire, che implicano, per esempio, il fatto di non esporsi al sole per un determinato lasso di tempo.