Presentazioni in PowerPoint: dritte e consigli per realizzare modelli

Creare una presentazione in PowerPoint davvero efficace richiede una grande attenzione, che va oltre la scelta di immagini coinvolgenti. L'obiettivo è saper comunicare idee in maniera chiara, messaggi che possono essere ricordati nel tempo. Un ruolo importante nel software che fa parte della suite Office di Microsoft è rappresentato dai modelli personalizzati, che sono al centro di una presentazione armoniosa dal punto di vista visivo. Si dovrebbero preferire modelli con spazi ben bilanciati, lasciando respirare i contenuti, in modo che ogni elemento abbia la giusta importanza.

Il layout, la coerenza visiva e i modelli

Realizzare una presentazione efficace in PowerPoint richiede un’attenzione a diversi aspetti, tra cui la coerenza visiva, la selezione del layout e la chiarezza dei contenuti. Per mantenere alta l’attenzione del pubblico e favorire una comprensione immediata del messaggio, è fondamentale scegliere un modello che si adatti allo stile della presentazione e al pubblico di riferimento. In tal senso, strumenti aggiuntivi come questo plugin per PowerPoint, le cui caratteristiche sono evidenziate nel sito mauriziolacava.com, possono arricchire ulteriormente il progetto, offrendo funzionalità avanzate per la personalizzazione e il miglioramento grafico.

I modelli PowerPoint disponibili di default non soddisfano a volte tutte le esigenze di una presentazione specifica. Gli strumenti in questione, però, permettono di realizzare un modello personalizzato da riutilizzare in tutte le presentazioni future. Lo sfondo, i titoli, i colori e gli effetti possono essere impostati per creare un layout su misura.

Per ottenere un risultato professionale e coerente, è sufficiente compilare i campi di testo e aggiungere le immagini necessarie alle diapositive. L'utilizzo di un modello consente di ottenere un risparmio di tempo notevole, mantenendo uniforme l'aspetto delle presentazioni.

Come creare le slide con un modello personalizzato

Per iniziare a creare un modello personalizzato, è necessario accedere alla maschera diapositiva attraverso la scheda visualizza. Una volta aperto il sistema di gestione delle slide, appariranno due insiemi di diapositive sulla colonna di sinistra dello schermo.

Tutte le modifiche effettuate alla diapositiva principale, quella più grande, si applicano in maniera automatica a tutte le diapositive, permettendo così di definire elementi comuni, come loghi e titoli, da riprodurre su tutte le diapositive successive. Le slide secondarie, invece, possono essere personalizzate in tutte le sezioni, per la creazione di layout differenti.

La scelta dei colori nella presentazione

Prima di iniziare a costruire un modello, è fondamentale definire una tavolozza di colori coerente con la grafica aziendale. Per fare questo, bisogna andare nella scheda creazione e accedere alla galleria dei colori cliccando sulla freccia in basso. Si può, quindi, aprire il menu dei colori e scegliere una combinazione tra quelle presenti oppure creare una nuova palette personalizzata.

Quando si sceglie di personalizzare i colori, si apre una finestra dedicata proprio alla creazione di nuovi colori del tema, nella quale è possibile selezionare diverse opzioni per i link, per il testo e per lo sfondo delle slide. È possibile anche utilizzare il codice del colore per ottenere una corrispondenza precisa in base alle preferenze. A questo proposito, esistono anche numerose app per riconoscere i colori, per scoprire qual è il codice di una sfumatura che si ritiene particolarmente interessante.

Dopo aver definito tutta la combinazione, basta assegnare un nome e salvare le modifiche. In qualsiasi momento si può ripristinare la combinazione di default con l'apposita opzione di reset. La palette salvata sarà poi disponibile nel menu dei colori.

Gli effetti nelle slide PowerPoint

Per quanto riguarda gli effetti del tema, è possibile scegliere tra varie possibilità che comprendono riflessi, ombre, riempimenti e linee. PowerPoint mette a disposizione numerosi effetti predefiniti che possono aiutare ad adattare lo stile alle proprie esigenze visive, in modo da creare presentazioni personalizzate, professionali e coerenti.

Tutte le slide dovrebbero sembrare parte di un unico racconto. Per questo, è importante mantenere lo stesso stile, gli stessi colori e gli stessi elementi tipografici per tutte le diapositive del progetto. Le slide devono, inoltre, contenere solo i punti essenziali, un obiettivo che si può raggiungere con frasi brevi, parole chiave per guidare il discorso ed elenchi puntati.