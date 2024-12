Accessori per motocicli: un mercato con straordinari orizzonti di crescita

Quello degli accessori per motocicli è un mercato che gode di grande floridezza e le cui prospettive per il futuro sono più che rosee: è questo ciò che emerge, in modo molto nitido, da uno studio condotto dalla società specializzata in ricerche di mercato Fact.MR.

Non esitiamo, dunque, ed andiamo subito a scoprire gli aspetti più interessanti.

Un valore globale di 8,81 miliardi di dollari, che nel 2034 raggiungerà i 21,05

Secondo Fact.MR il settore degli accessori per motocicli ha oggi un valore complessivo, su scala globale, pari a circa 8,81 miliardi di dollari americani, una cifra obiettivamente altisonante che tuttavia, negli anni a venire, crescerà in maniera ulteriore.

Le prospettive di crescita, infatti, sono davvero ottime: si stima infatti che nei prossimi anni il settore si svilupperà con un tasso di crescita annuo del 3,6% raggiungendo così, nel 2034, un valore complessivo di ben 21,05 miliardi di dollari.

Cifre simili, dunque, da un lato evidenziano il grande interesse a livello internazionale nei confronti dei veicoli a due ruote, dall’altro sono un segno evidente del fatto che le aziende del settore, o comunque quelle che sceglieranno di entrarvi, potranno andare incontro a degli orizzonti di business davvero importanti, se riusciranno ad essere competitive.

E-commerce sempre più protagonista anche in questo settore

Non si afferma di certo nulla di nuovo nel dire che l’e-commerce sia ormai una realtà molto diffusa, e anche il mondo degli accessori per motocicli oggi si misura con la straordinaria potenza di questo moderno canale di vendita.

È sufficiente una semplice ricerca in rete, d’altronde, per rendersene subito conto: online sono disponibili tantissimi diversi tipi di accessori per motocicli e su e-commerce specializzati come Omnia Racing si possono individuare anche articoli di brand molto “tecnici”, come Arrow Exhaust.

Secondo lo studio di Fact.MR oggi l’e-commerce ha un valore complessivo, per questo settore, pari a 960,4 milioni di dollari americani, ma anche questa cifra è destinata a crescere in maniera imponente negli anni a venire.

Il previsto tasso di crescita annuo del commercio elettronico, pari all’11,5%, è notevolmente superiore rispetto a quello che riguarderà il settore in termini generali; sulla base di ciò, dunque, si ritiene che nel 2034 la vendita online di prodotti di questo tipo genererà un business complessivo di 2,85 miliardi di dollari.

Mobilità a due ruote sempre più apprezzata in tutto il mondo

Abbandonando per un istante l’analisi internazionale e dando un’occhiata “a casa nostra”, emerge in modo lampante dai più recenti dati di ANCMA, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, come le vendite di motocicli siano in crescita, in totale antitesi rispetto ai trend di vendita delle auto: un segno evidente, questo, del fatto che gli italiani stiano riservando una considerazione sempre maggiore a questo tipo di mobilità.

Quanto appena detto, dunque, sembra valere anche nell’intero pianeta: cifre come quelle presentate da Fact.MR parlano assolutamente chiaro e non possono essere considerate come una mera conseguenza del fatto che le normative ambientali delle varie nazioni tendono ad essere più stringenti e, di conseguenza, molti motociclisti devono provvedere a delle sostituzioni.

Parallelamente al maggiore utilizzo di questi veicoli, ovviamente, c’è da considerare il fatto che l’acquisto di accessori per motocicli non è necessariamente dovuto alla sostituzione di elementi danneggiati o ad altre esigenze di carattere prettamente funzionale: il cosiddetto aftermarket, infatti, rappresenta una passione per tantissimi motociclisti, se non un vero e proprio stile di vita.