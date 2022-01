Blackout elettrico in periferia a San Martino, disagi per alcune famiglie

SAN MARTINO IN PENSILIS. Una decina di famiglie residenti a San Martino in Pensilis, in contrada Paglierini, senza elettricità dalle 5.30 di questa mattina.

Evidenti i disagi, considerando anche la Dad per chi va a scuola e anche il riscaldamento per contrastare l’ondata di maltempo che si è abbattuta sul Molise.

Chi ci ha segnalato il disservizio ha anche riferito di aver contattato l’Enel, ma senza che sia stato risolutivo.