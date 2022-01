«È troppa», e la carta rimane lì

TERMOLI. Via Alessandro Manzoni 108/A. Un residente, il signor G. S., lamenta il mancato ritiro della carta: «Buonasera sono un cittadino di Termoli ed oggi non mi è stata ritirata la carta dalla Rieco Sud e fatta la segnalazione all'operatore, seduta stante la sua risposta è stata la seguente "È troppa signora, non posso prenderla". Per non è normale. Adesso che arriverà la tassa sui rifiuti andrò all'ufficio di competenza e dirò che è troppo e non posso pagarla».