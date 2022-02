«Il senso nullo di una Regione»

TERMOLI. «Alcuni anni fa perché non si poteva effettuare la tradizionale corsa dei carri trainati da buoi, la Giunta regionale con presidente, vice presidente e tutti gli assessori e consiglieri regionali, compresi i sindaci di alcuni comuni limitrofi, hanno partecipato ad una fiaccolata composta di circa 5mila persone, per la corsa dei carri, amici miei qui a Termoli per un ospedale non si muove nessuno.

Attenzione parliamo di salute dei cittadini e non di fanatismo senza limiti di alcune persone che vivono solo in virtù dei carri.

Non vedo interessi politici a riguardo la Regione Abruzzo deve costruire un ospedale nuovo oppure lo sta già facendo invece il Molise dorme nel suo tepore con una politica assente addirittura inesistente.

Allora mi chiedo qual è la ragione di esistere come regione? Per garantire stipendi e pensioni a persone insignificanti».

Da un lettore di Termolionline.