Smarriti occhiali da vista alla stazione, l'annuncio

TERMOLI. Annuncio oggetti smarriti: «Buongiorno, vi scrivo per chiedervi nel caso poteste darmi una mano. Ieri, alla stazione di Termoli, ho perso un paio di occhiali da vista e non so chi rivolgermi dato che sono di Lecce e passavo da lì. Grazie mille, Sandra».

La ragazza ha smarrito gli occhiali intorno alle 9.40, chiunque li avesse trovati può contattare la nostra redazione.

Smarrimento dovuto alla concitazione di una coincidenza da prendere al volo, causa un guasto sul Milano-Lecce, il paio di occhiali è caduto in questo frangente.