Lavori in corso... da troppo

TERMOLI. Diverse le segnalazioni che ci sono pervenute nelle ultime settimane riguardo ai lavori in corso sulla Tangenziale di Termoli.

«Segnalo questo cantiere aperto da quasi 2 mesi (?) e completamente fermo senza alcuna attività fin dal primo giorno, aperto parzialmente sul manto stradale nella corsia a salire (giusto per far vedere) e poi niente più! Ma per quale motivo si apre un cantiere chiudendo una corsia in un tratto di alta frequenza auto ed invece di correre per ultimare i lavori si resta addirittura fermi totalmente e creare disguidi?»