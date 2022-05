Oggetti smarriti

TERMOLI. Oggetti smarriti: «Ieri, domenica 29 maggio in zona Melillo a Termoli, o nel parcheggio del Conad lato Terminal-Acqua e Sapone ho smarrito un bracciale. È un regalo di laurea che in 10 anni non ho mai tolto dal polso».

Chiunque lo ritrovasse può contattare Iolanda: 333 855 0142.