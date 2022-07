Acqua a singhiozzo

LARINO. Continuano i problemi di approvvigionamento idrico a Larino in piena estate. Già ieri il livello del serbatoio Campitelli a servizio della zona Monti e Valle Cerasa era sensibilmente sceso. Per evitare ulteriori diminuzioni del livello che possono creare disservizi, il flusso in uscita era stato bloccato dalle ore 17 fino alle ore 6 di oggi.

Stasera, si ripropone la chiusura notturna, ma non solo.

Sarà interrotto il flusso idrico al Pian San Leonardo e al centro storico dalle 23 fino alle 6 di lunedì 18 luglio, tuttavia, il flusso idrico sarà interrotto alle 17 in località Monti e Valla Cerasa.