Pomeriggio al Maneggio

CAMPOMARINO. Si conclude oggi, lunedì 29 agosto, una delle attività più richieste, apprezzate e con maggiore partecipazione..."Pomeriggio al Maneggio". Il Maneggio di O, anche quest'anno, dopo diversi anni consecutivi, ha organizzato e proposto ai bambini un'attività equestre per avvicinarli ai pony, presenti nelle scuderie del centro sportivo, e per un'iniziale conoscenza del mondo equestre con nozioni base semplici e fruibili ai piccoli amici. L'attività con i pony è seguita dalla merenda nell'area verde del maneggio, preparata con cura dalla signora Pina, e da momenti ludico ricreativi, con musica e balli, per far divertire i piccoli, regalando loro due ore di gioia, leggerezza e svago. Il Maneggio di O ringrazia tutti i ragazzi che hanno collaborato alla buona riuscita di "Pomeriggio al Maneggio" con l'attenta e attiva supervisione di Francesco, Pina e Rachele.

Grazie a tutti i bambini che hanno partecipato a questi lunedì organizzati e ai genitori, accompagnatori premurosi, curiosi e interessati...

