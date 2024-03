Avviso agli utenti

SANTA CROCE DI MAGLIANO. «Ambulatorio Igiene e Sanità di Santa Croce di Magliano. Il Sistema di Accoglienza e integrazione di Santa Croce di Magliano, con PEC del 27.02.2024, come già fatto senza profitto in data 7.07.2023, in quanto ufficio che nell'interesse dei propri accolti, periodicamente si interfaccia e fruisce delle prestazioni in oggetto, è tornato a chiedere, anche nell'interesse dei cittadini tutti ricadenti nel comprensorio di Santa Croce, informazioni circa lo sperato ripristino del servizio "provvisoriamente" interrotto da diversi mesi».

Antonio Martino, Sai Santa Croce di Magliano