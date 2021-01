I 77 anni di un termolese sognatore: Luigi De Gregorio

TERMOLI. Da due anni e mezzo cura una rubrica domenicale molto seguita, Storia & Amarcord. Partendo da aneddoti della Termoli lontana in bianco e nero, quella che visse quand'era infante, prima di trasferirsi armi e bagagli a Milano, dove ha consolidato la sua vita, famiglia e lavoro annessi, ora spazia sugli argomenti di stretta attualità, facendo anche discutere, pezzi non banali, ma pungolanti.

Lo scorso anno scrisse in questa occasione, nel giorno del suo compleanno, che cadeva per l'appunto di domenica, una lettera ai termolesi. Quanto è avvenuto però nel 2020 ha sconvolto ogni forma di previsione e cambiato inerzia e sorti nel mondo, ci riferiamo ovviamente alla pandemia da Covid-19.

Vogliamo augurare a Luigi De Gregorio, che da mezzo secondo risiede a Milano, che il 2021 sia l'anno di un suo rientro a Termoli, non da turista e nemmeno da emigrato, ma da termolese esploratore. Lui di anni ne compie 77 e lo ringraziamo per l'opera che da quasi 30 mesi svolge per noi e soprattutto per voi, cari lettori, arricchendo la nostra proposta informativa.

Auguri Luigi e arrivederci a Termoli!