Per chi suonerà la campana? Meglio i programmi delle schermaglie

TERMOLI. Mancano 2 settimane alla prima adunanza del Parlamento in seduta comune esteso ai delegati regionali per l’elezione del Capo dello Stato.

Il presidente della Camera Fico ha convocato deputati, senatori dallo scorso 4 gennaio e invitato le Regioni a rendere note le scelte sui 58 rappresentanti delle assemblee legislative.

In Molise è partita la corsa a candidarsi o a esortare nella scelta dei 3 delegati che la Costituzione riserva a ogni Regione (eccezion fatta per la Valle d’Aosta, che ne ha uno).

Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle, Donne democratiche: per adesso queste le prese di posizione delle ultime 48 ore.

Una questione di rappresentanza formale, di prestigio istituzionale.

Vorremmo vedere, tuttavia, da parte di tutte le forze politiche concorrenti, che siano all’interno dell’emiciclo di Palazzo D’Aimmo o meno, a profondere la stessa solerzia anche per immaginare il Molise di domani.

L’emergenza sanitaria ha ristretto il terreno della discussione a poco più del Covid negli ultimi 22 mesi e possiamo anche comprenderlo, così è avvenuto in tutto il Paese e oltre. Ma non basta, assolutamente, anche per la stessa sanità.

Quanta dialettica, scontri e rischi di far rotolare la legislatura verso il baratro, ma cosa rimarrà di questi ultimi 4 anni?

Vorremmo che se ne facesse tesoro per un duello all’arma bianca, sì, nel 2023 (dove alle regionali ci faranno compagnia pure le politiche, salvo imprevisti clamorosi post quirinalizi), ma sulla base di progetti concreti e non di contrapposizioni.

La politica di posizionamento non ci appassiona, ci preme il futuro del territorio, delle comunità, dei giovani e degli anziani, delle imprese e delle famiglie.

Tutti mirano al Pnrr come la panacea di tutti i mali in Europa, il mantra draghiano, per intenderci, ma pare ci stia scivolando tra le dita. Speriamo siano solo abbagli e non spettri.

Cosa porterà di concreto il Pnrr nel Molise, quali scelte strategiche? Si discute, anche in sede giudiziaria, del Pos 2019-2021 e di quello di là da venire. Amministratori locali e pezzi di maggioranza in disaccordo con chi governa la Regione (Giunta Toma). Quando cesserà l’emergenza Covid e speriamo davvero al più presto, cosa rimarrà della politica e della classe dirigente? Ci si attrezzi per tempo, con progettualità e piattaforme programmatiche serie, non solo come ipotesi di candidatura e scelte se stare di qua o di là. Tra poco più di un anno saremo in piena campagna elettorale, i molisani dovranno scegliere a chi concordare la fiducia, ma non sulla sterile linea dello spoil system.