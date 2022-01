Liturgie e Quirinale, meglio il presidenzialismo?

TERMOLI. L’ingresso nell’ultimo anno pieno di legislatura, la più pazza probabilmente dell’era repubblicana e avversata dalla pandemia per metà mandato (considerato fino a oggi) ha reso l’avvicinamento al rinnovo della Presidenza della Repubblica quasi un gioco di società nei Palazzi capitolini.

Mai così tanto tempo sotto i riflettori, con indiscrezioni e candidature, conciliaboli e sotterfugi.

Come vengono sovente identificate, le liturgie costituzionali.

Massimo rispetto, per carità, sulla validità della Carta costituzionale, una delle più avanzate del mondo, ma nell’assetto istituzionale, forse, dopo quasi 74 anni dalla sua entrata in vigore, ci sarebbe da rivedere qualcosa.

Tutti i tentativi sin qui portati di modifica della Costituzione mai hanno preso in considerazione una revisione in senso presidenzialista o semi-presidenzialista, ossia nel coinvolgere il corpo elettorale e non i grandi elettori soltanto nell’elezione del Capo dello Stato.

Una interessante riflessione apparsa in queste ore di vigilia sull’HuffPost parlava proprio delle esperienze di altri Paesi (nel caso specifico della Francia) nella scelta del massimo rappresentante istituzionale.

Gli ultimi settennati, peraltro, soprattutto i due mandati, completo e breve, di Napolitano, ma anche in precedenza di Scalfaro e con più sobrietà di Mattarella, se pensiamo alla chiamata in causa dell’attuale premier Draghi, hanno denotato una funzione più marcatamente politica rispetto a quella quasi notarile che veniva svolta nel passato.

La crisi dei partiti e del sistema che aveva caratterizzato la Prima repubblica (siamo nel trentennale di Mani pulite) e la successiva instabilità, dopo un tentativo troppo timido e limitato di introdurre il bipolarismo, tenuto in vita solo dal 1994 al 2006, e con alterne fortune, visti ribaltoni, governi tecnici e cambi di maggioranza, hanno imposto un ruolo più forte del Presidente della Repubblica, che ha dovuto colmare in vari momenti il vuoto pneumatico dei gruppi parlamentari e dei loro partiti di riferimento.

Quanto stiamo subendo da due anni a questa parte ha messo sotto gli occhi di tutti le necessità di dare risposte quanto mai tempestive a ogni emergenza e forse una maggiore corresponsabilità delle scelte attraverso la cittadinanza sarebbe auspicabile.

Meglio un Presidente della Repubblica eletto da tutti che un Presidente eletto da pochi ma che deve caricarsi sulle spalle tutto il Paese?

Chissà, forse sì. Anche perché relegare una opzione di lunga durata come quella quirinalizia a momenti singoli della politica nazionale, condizionata dal rebus sul prosieguo o meno della legislatura, non appare la più opportuna.

Oltretutto, quella che inizia oggi, è l'ultima elezione del Capo dello Stato con l'attuale composizione, la prossima occasione si avrà un Parlamento ridotto nei numeri, quello che sarà eletto entro i prossimi 13 mesi e mezzo.