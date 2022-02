Ecco perchè non mettiamo più il numero dei decessi nei titoli

TERMOLI. Il livello di mortalità Covid dell’Italia, in questi ormai quasi due anni di pandemia, è sempre stato tra i più alti.

Anche in questa quarta ondata caratterizzata da Omicron, combinata a una coda della mutazione Delta, il numero dei decessi è molto sostenuto.

Ma qual è la realtà delle cifre?

Si muore per Covid o col Covid?

Il modello Istat riporta i tamponi positivi di tutti i deceduti, indipendentemente dalla causa clinica principale.

A Termoli, lunedì scorso, 3 sono stati i decessi resi noti dall’Asrem, appena 48 ore prima era deceduto anche un 77enne, ma nonostante la positività, per altre gravi criticità.

Uno spaccato che ha indotto a una riflessione, peraltro sollecitata da tempo dal nostro editore, comportando la scelta di non riferire nei titoli del numero dei decessi avvenuti nel Molise e riportati nel quotidiano bollettino dell’Asrem.

Il mondo scientifico si interroga sull’esatto calcolo della mortalità e come spesso avviene diversi sono gli orientamenti, tanto che da più parti si invita a una revisione statistica della mortalità Covid.

In attesa che si faccia chiarezza, in questa fase di una emergenza sanitaria che porterà anche a rivedere restrizioni, regole d’ingaggio e considerazione generale sul coronavirus, nel nostro piccolo, vogliamo lanciare un segnale di minore allarmismo, sempre nel rispetto pieno e rigoroso delle norme di contenimento e dello slancio verso la campagna vaccinale, le due armi che abbiamo per inseguire un ritorno alla piena normalità.