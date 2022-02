Termolionline sempre con voi: ora anche su Alexa

TERMOLI. Una nuova funzionalità per rinsaldare sempre più il legame tra Termolionline e i suoi lettori: ora siamo anche su Alexa.

Una innovazione che di pari passo ha seguito anche il debutto della nuova piattaforma del portale, la cui rivisitazione anche grafica è stata particolarmente apprezzata da chi ci segue fedelmente.

Un percorso di evoluzione tecnologica scelto dal nostro editore Nicola Montuori, per stare al passo coi tempi.

Sempre più persone e famiglie si stanno dotando dell’assistente intelligente con attivazione vocale di Amazon, che sta rivoluzionando anche semplici abitudini domestiche e non solo.

«Tramite Amazon Echo – come ha recensito il sito specializzato Puntoinformatico.it - consente all’utente di controllare con la voce una molteplicità di oggetti, servizi, contenuti e quant’altro. Per sfruttare al meglio il servizio occorre capire anzitutto quale Amazon Echo scegliere, quindi è possibile iniziare ad esplorare l’assistente per capire cosa chiedere ad Alexa, cosa sia possibile farci e come configurare il tutto».

Da quasi quattro anni in Italia, tra i servizi accessibili ora ci siamo anche noi, semplicemente pronunciando il nome del sito Termolionline, che propone e legge le prime sei news che si trovano nella homepage.

Pc, tablet, smartphone e ora anche Alexa, sempre più ampio il ventaglio di scelte a vostra disposizione per seguirci, utile per restare aggiornati anche se affaccendati in altro, semplicemente utilizzando la voce.

“Chiamando” Termolionline da Alexa la risposta sarà immediata e potrai seguire con tempestività articoli e pubblicazioni.