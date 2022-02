Termoli-San Vittore: non sia solo un miraggio

TERMOLI. È senz’altro una notizia positiva, quella dell’assegnazione dei primi cento milioni di euro al progetto di realizzazione del collegamento viario tra Tirreno e Adriatico, tra l’A/1 e l’A/14, quella che per comodità tutti chiamano Termoli-San Vittore.

Primi perché certo non basteranno per andare alla compiutezza di un’opera fin troppo mitizzata, che ha alle spalle troppe battute d’arresto.

Una strada a 4 corsie che sia capace di rendere più competitivo il Molise, nel suo sistema economico e perché no, anche velocizzando tragitti socio-assistenziali, la pandemia ha insegnato tanto.

Vedremo se il mattoncino messo ieri, nell’ambito di un importante pacchetto da 6,2 miliardi di euro, sarà edificante ed edificabile soprattutto.

Le pastoie burocratiche e amministrative rappresentano l’incognita più grossa tra quelle relative all’esecuzione del Pnrr. Ma l’Europa non ci aspetta, vale per ciascuna delle tante opportunità che i soldi provenienti dal Recovery Fund hanno disegnato.

Per il Molise auspichiamo che dagli intenti si passi alla concretezza, ma attorno al progetto di una strada che mira a cambiare l’assetto complessivo della regione, sotto molteplici profili, c’è bisogno che la classe dirigente abbia le idee chiare e considerando che nel 2023 si andrà al rinnovo di Parlamento e del Consiglio regionale, non sappiamo davvero se l’ottimismo potrà pervaderci a riguardo.

Potrebbe essere davvero l’occasione di riscatto per un territorio compresso da un’autonomia friabile, labile, messa sotto scacco da politiche di rigore che l’hanno depressa, forse più di altre zone del Paese, abbinata a un degrado evidente della capacità di gestione e proiezione dello sguardo al futuro.

Gli ultimi trent’anni, per l’Italia e per il Molise, sono stati più persi che guadagnati.

Ora tutte le speranze di una inversione di tendenza sono legate appunto al Pnrr.

Tuttavia, la comunità molisana ha esigenze molto diverse e non solo declinabili attorno a una sanità da rialzare, come è emerso nell’ultimo biennio di piena emergenza Covid.

Quale risposta dare alle giovani generazioni? Affinché decidano di investire sulla loro terra e non pensare di abbandonarla appena possibile.

Lo spopolamento, vero e proprio depauperamento di risorse umane e orizzonti di sviluppo, è un nemico serio e chi intravedrà nella Termoli-San Vittore, o comunque si chiami, la chiave di volta del Molise, dovrà pensare adeguatamente a cosa costruirvi intorno, per evitare che sia una inutile cattedrale del deserto, o un diaframma viario utile per spostarsi da una costa all’altra, utilizzando il territorio molisano come vettore.

Ci sono le sfide legate alla Zes Adriatica, da vincere assieme alla vicina Puglia, così come la Gigafactory di Termoli e l'ampliamento del Porto, vera scommessa guardando dall'altra parte dell'Adriatico.

Attendiamo di conoscere il Piano di fattibilità tecnico-economico, gradino propedeutico a che una idea si realizzi davvero.