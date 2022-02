Venti di guerra, gli spettri del secolo scorso

TERMOLI. Pandemia, crisi delle forniture (semiconduttori), bolla inflattiva (energetica) e ora venti di guerra.

Dal 2020 un pianeta avviato a discutere su come salvare la Terra dai cambiamenti climatici e dal surriscaldamento globale si è trovato di colpo a guardare spettri venuti dal passato.

Sì, chi ha evocato la “spagnola” del secolo scorso, la coincidenza degli anni venti è ineluttabile, la crisi socio-economica ci porta verso il crollo borsistico del 1929 e quindi l’inizio della fine, ossia i totalitarismi e la seconda guerra mondiale.

Corsi e ricorsi storici e se allora, nel ventesimo secolo ad avere la meglio è stato l’Occidente, dopo il crollo della politica bipolare dei due blocchi, la globalizzazione ha frantumato ogni equilibrio pre-esistente.

Ciò che si sta manifestando ora, nell’Est col braccio di ferro di Putin sull’Ucraina, può sembrare paradossale, specie con l’emergenza sanitaria che ancora non viene debellata, al di là di proclami pericolosi (come quelli nel Regno Unito) ma non crediamo sia estemporaneo. L’Occidente si è indebolito in modo clamoroso.

L’Europa è schiava di regole e burocrazia, c’è voluto il Covid per congelare le politiche di rigore e il patto di stabilità, sulla politica estera Bruxelles non è mai pervenuta.

Gli Stati Uniti sono dilaniati al loro interno, l’assalto di Capitol Hill lo dimostra inequivocabilmente e tra poco più di due anni e mezzo ne vedremo probabilmente delle belle per la Casa Bianca.

La Cina sta aspettando di fagocitare Taiwan (e il 60% dei semiconduttori mondiali).

L’allarme ambientale non è certo sparito all’orizzonte, anche se con dossier così urticanti se ne parla meno, ma è chiaramente un errore strategico assoluto.

Prospettive nefaste, dunque, come reagire, come uscirne?

Intanto dobbiamo sicuramente invertire rotta e tendenza rispetto a quel decadimento morale e culturale che sta minando intere generazioni, non solo i millennials, ma anche loro genitori e forse persino i 50enni.

Tornare coesi, socialmente. Fare blocco unico e granitico, ciascuno nel proprio ambito. Altrimenti tutto rischia di disgregarsi, mettendo fine a oltre tre quarti di secolo di progresso.