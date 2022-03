Borgo antico croce e delizia: voi come la pensate?

TERMOLI. Borgo antico, croce e delizia della città di Termoli. Uno scrigno medievale che rappresenta un valore aggiunto in termini turistici e paesaggistici, ma quanto è stato davvero “sfruttato” nel pieno del suo potenziale?

Ha cambiato volto in seguito a un intervento voluto dall’allora presidente della Giunta regionale, in piena era di prima repubblica, Giovanni Di Giandomenico. Parliamo della prima metà degli anni Novanta.

Da lì in avanti il paese vecchio è cambiato molto, intanto è stata riqualificata l’orribile scala a chiocciola in cemento che lo collegava al porto.

Poi, sono sorte tante numerose attività e altrettanti luoghi di ospitalità, la Cattedrale è stata restaurata, così come almeno in parte il Castello svevo, ma nell’immaginario collettivo?

Al di là delle questioni legate al depuratore, che finalmente si andranno a risolvere e speriamo in tempi accettabili, in questi lustri c’è stata anche la battaglia tra senso civico e turistico, chi ritiene di poter riposare anche d’estate e chi, invece, di fare bagordi, o comunque sfruttare appieno la stagione estiva, pensiamo alla possibilità di organizzare concerti e manifestazioni, almeno fino all’avvento della pandemia.

Una dicotomia di pensiero, una contrapposizione, sfociata anche in contenzioni al Tar Molise, che hanno poi disciplinato gli orari per la diffusione della musica.

Difficile estremizzare posizioni a riguardo, la verità è sempre nel mezzo, ma non v’è dubbio che più di recente, a farne da padrone sono stati nottetempo anche orde vandaliche e giovinastri in preda ai fumi, non solo dell’alcol. Una progressiva estensione dell'isola pedonale, per favorirne le caratteristiche.

Ora, il borgo antico diviene improvvisamente fulcro della polemica politica, su differenziata, promozione e ospitalità, differenziata e depuratore.

Da qui la volontà di Termolionline di sollecitare l’opinione dei lettori, proponendo un sondaggio a tema, individuando tre segmenti di discussione e chiedere quale sia più a cuore della cittadinanza.

Non c’è Termoli senza borgo antico, e viceversa, perché occorre immaginare sempre un tessuto territoriale connesso e che pulsi in maniera vitale.

Voi come la pensate?