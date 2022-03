Stop al fenomeno del littering, noi vogliamo una città pulita e voi?

TERMOLI. Tempo fa, l'assessora comunale all'Ambiente, Rita Colaci (Lega), ci ha incuriosito parlando di littering, ossia della sporcizia diffusa. Malcostume che vede abbandoni singoli da parte dei cittadini, che moltiplicandosi nei gesti poco civili, insudiciano la città e il territorio. L'avvento delle mascherine anti-Covid ha senza dubbio fatto impennare il fenomeno, con Dpi gettati alla rinfusa senza scrupolo alcuno. Siamo andati alla radice del littering,

Secondo uno studio, il littering è composto per due terzi da sigarette, poi imballaggi da cibo d'asporto, per bevande, schegge di vetro e coperchi, tovaglioli, fazzoletti, chewing-gum, volantini e giornali. Ovviamente una statistica precedente all'utilizzo delle mascherine.

C'è anche da aggiungere che più rifiuti vengono lasciati in giro, più se ne ammonticchiano, in una città ventosa come la nostra.

Interessante il progetto messo in campo ormai da 15 anni dall’Igsu, nella vicina Svizzera, “Gruppo d’interesse per un ambiente pulito”, fondato nel maggio 2007 e sostenuto all’inizio da due imprese private di riciclaggio: la cooperativa Igora per il riciclaggio dell’alluminio e l’associazione Prs Pet-Recycling Schweiz, attive già dal 2004 nella lotta contro il littering. Nacque così una piattaforma il cui scopo era contrastare il littering; in seguito si aggiunsero altri partner provenienti sia del settore dei prodotti di grande consumo che del settore del riciclaggio con lo scopo di svolgere attività comuni.

Il littering è un crescente malcostume che vede i rifiuti gettati o abbandonati con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell’immondizia.

Il littering non ha niente in comune con lo smaltimento illegale dei rifiuti domestici, industriali o artigianali che mira a ridurre i costi dello smaltimento.

Al di là degli episodi di profonda inciviltà, che peraltro sono correlate anche a fattispecie sanzionabili, sia nel penale che nell’amministrativo, dal plogging al littering, facciamo un bagno di inglese, ma soprattutto di umiltà verso un territorio che merita rispetto e spesso viene maltrattato.

Quindi al bando il littering, noi vogliamo una città pulita e voi?