Inutili gli appelli contro l'inciviltà, occorrono controlli più efficaci sul territorio

TERMOLI. Gli appelli alla civiltà, che nell’ultimo periodo si sono infittiti in modo particolare, pare facciano davvero poco effetto.

Accompagnando il figlio alla scuola primaria di Pantano Basso, quella che sorge sulla collinetta di Rio Vivo, una mamma ci ha segnalato come sul terreno invece che spuntare fiori, aumentano i monitor abbandonati in malo modo da chi se ne disfa infrangendo le regole di smaltimento previste per i Raee, ossia per oggetti elettronici, come sono appunto i monitor dei pc.

Da uno a tre, da tre a sei, quasi fosse una tabellina del mal costume e così, di tripletta in tripletta, si sporca l’ambiente.

Un atteggiamento davvero poco edificante e diseducativo, promosso nelle vicinanze di un luogo di formazione dei futuri cittadini, quasi uno sberleffo.

Intanto, invitiamo la Rieco Sud a bonificare la piccola discarica abusiva, magari invitando le Guardie ecologiche e l’assessorato comunale all’Ambiente a vigilare di più e meglio, poiché se in un sito determinato, piuttosto che scattare controlli dopo i primi abbandoni, questi aumentano, forse qualcosa nel sistema di controllo del territorio deve essere rivisto.

Anche perché a gettare sei monitor sicuramente non è stato un cittadino semplice, ma qualcuno che con questi strumenti avrà a che fare quotidianamente.

Galleria fotografica