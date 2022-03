Tamponi in via del Molinello senza riparo, container in disuso da un anno al San Timoteo

TERMOLI. Un inverno lungo, specie nella fase finale della stagione, che tra febbraio e marzo ha proposto le temperature più rigide, ma anche la recrudescenza della variante Omicron nell’emergenza Covid, tra 1 e 2, di fatto divenuta predominante.

A differenza del calo progressivo registrato a livello nazionale, ma sostanzialmente causato anche dalla riduzione del numero di tamponi, in Molise e a Termoli in particolare la diffusività del contagio è sempre stata elevata, anche se come hanno confermato i vertici dell’Asrem la pressione ospedaliera è sempre stata pressoché stabile, senza picchi eccessivi.

Tuttavia, al di là dello sdoganamento della filiera tracciante legata ai test rapidi in ambulatori e farmacie, resta l’aspetto legato ai molecolari, per la gran parte svolta all’Asrem, in via del Molinello.

E’ trascorso oltre un anno da quando il container della Protezione civile regionale, proveniente da Isernia, attraverso la colonna mobile dei Vigili del fuoco, è stato trasportato nel parcheggio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, era la sera del 25 marzo 2021 e si era nel pieno della micidiale ondata caratterizzata dalla variante inglese, la prima forma di mutazione significativa del coronavirus, che mietette centinaia di vittime nella nostra regione.

Nonostante i propositi dell’Asrem, che vennero anche ribaditi in sede di presentazione delle nuove terapie intensive esterne al plesso ospedaliero, la struttura che doveva servire per effettuare tamponi molecolari, per snellire il punto allestito nel vecchio ospedale e ora sede del distretto, non è mai entrata in funzione.

Nei giorni scorsi, diverse le lagnanze dei cittadini costretti a fare la fila in via del Molinello, quasi assembrati e comunque al gelo di un passaggio che quando ci sono freddo e vento è particolarmente fastidioso.

L’auspicio è che di molecolare se ne facciano sempre meno e ancora meno occorrano, ma fino a che non sarà così non sarebbe meglio – anche se con un anno di ritardo – far funzionare quel famigerato container?