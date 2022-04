Nessuna resa incondizionata sul Punto nascita

TERMOLI. Mille, 500, zero. Si racchiude in questa progressione geometrica al contrario la vicenda del Punto nascita dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Di ieri l’intervista al primario facente funzioni del reparto di Ginecologia e Ostetricia, Dino Molinari, che apriva la strada a un confronto sin qui mai davvero approcciato, su nuove proposte per restituire l’attrattività al Punto nascita.

Il comitato percorso nascita nazionale e quello regionale osservano i dati provenienti dai Punti nascita molisani (così come in altre regioni), monitorando il rispetto statistico del livello di parti che sancisce aperture o chiusure di reparto.

Mille quelli in via generale, 500 quelli in deroga, imposti col famigerato decreto Balduzzi (D. M. 70).

Oggi, nel primo confronto con tavolo tecnico ministeriale della nuova struttura commissariale molisana al completo, debutta il sub-commissario Giacomo Papa, assieme al presidente-commissario ad acta Donato Toma, non ci sono molte chance per far cambiare l’orientamento ai tecnici ministeriali, che numeri alla mano vorrebbero archiviare questa esperienza e il codice anagrafico L113.

Toma, dal canto suo, pur ribadendo una settimana fa in Consiglio regionale che ora si deve rispettare la sentenza del Tar Molise, che concesse la seconda sospensiva, dopo quelle maturate in precedenza sempre al Tar e al Consiglio di Stato, nonché la sentenza di merito del marzo 2021, non sembra molto convinto di poter fare da baluardo.

Vedremo quello che accadrà, di certo il territorio non accetterebbe una resa quasi incondizionata, il bacino d’utenza del basso Molise, se vogliamo estendibile anche all’alta Puglia, può certamente, se si offrissero condizioni di maggiore certezza e lungimiranza, se venisse potenziato il reparto, se non ci fossero nemmeno questioni di carenze pediatriche, superare la soglia dei 500 parti l’anno, come in precedenza è sempre accaduto.

Questo è il terzo anno dall’inizio della pandemia e cambiare le regole d’ingaggio della sanità sarebbe assai opportuno.

Il Molise resta stretto nella morsa delle criticità infrastrutturali, chi a cuor leggero si metterebbe in viaggio sulle nostre strade in condizioni di puerperio?

Per questo, cittadini, ma anche amministratori locali bassomolisani, unitamente alle associazioni, battaglierebbero ancora sullo scenario di un destino segnato.

A chi gioverebbe questo a pochi mesi dalle elezioni regionali? Non che ci interessi l’opportunismo politico, ma è giunto il momento di capire davvero quali siano le reali intenzioni.

Isernia insegna, in un territorio demograficamente anche meno dinamico, il numero dei parti è salito, attraverso scelte oculate, anche di carattere professionale. Perché non sarebbero replicabili a Termoli?

Il nodo scorsoio è quello legato alla mancanza di sicurezza garantita dal numero dei parti non rispondente ai limiti fissati dalla legge. Freddamente. Senza guardare alle persone, alle famiglie, all'identità comunitaria.

Le ultime dichiarazioni di Toma, rese ieri a Teleregione, parlano di un percorso alternativo da individuare che dia certezze alle partorienti del basso Molise, saranno costrette a raggiungere Campobasso, se vorranno usufruire della sanità molisana, oppure Vasto, con quegli accordi di confine così tanto in voga nei documenti di programmazione sanitaria.

Beh, non ci stiamo e non vogliamo che il processo diventi irreversibile.

Sappiamo di proposte trasmesse ai vertici sanitari Asrem e commissariali, mai al centro di un confronto, mai discussi, a cui nessuno ha dato risposta.

Sarebbe ora che qualcuno cominciasse a rispondere. Il territorio attende.