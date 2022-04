Che bello ritrovare la scampagnata alla Madonna a Lungo

TERMOLI. Una scampagnata ritrovata, è quella della Madonna a Lungo.

Ieri abbiamo dato spazio ai momenti significativi di carattere religioso e liturgico, oggi vogliamo porre l’accento su quanto abbiamo ritrovato dopo due anni di restrizioni Covid.

Certo, la pandemia ancora non viene debellata, come tutti auspichiamo, ma la fine dello stato di emergenza e in generale la possibilità di tornare a vivere un momento di aggregazione, baciato dal sole e da una brezza non fastidiosa è stata davvero una sensazione di ritorno al passato.

Ciò che incombe all’orizzonte non è un periodo facile, come tutti possiamo immaginare, ma l’opportunità di tornare a fare cose che pensavamo scontate e poi di colpo non lo sono state più è importante, dà morale.

Tavolate e comitive, gruppi di ragazzi stesi sull’erba oppure a giocare a pallone, mascherine quanto basta, visto che si era all’aria aperta, insomma, non un 2019 da ritorno al futuro, ma quasi.

L’ottimismo è il sale del progresso e tutti dovremmo propendervi, dirlo oggi, con una guerra non così lontana e con riverbero quotidiano nelle nostre esistenze, potrebbe apparire persino fuori luogo, ma il seme della speranza deve germogliare.

Noi questo abbiamo colto ieri al pellegrinaggio della Madonna a Lungo, con un orizzonte che in pochi metri racchiudeva l’essenza del territorio, mare, montagne, colline, prati e paesaggio rurale, immersi in un contesto di fede e devozione.