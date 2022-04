«Punto nascita del San Timoteo, troppi parti non a Termoli, perché secondo te?»

TERMOLI. Come testata Termolionline e anche come termolesi vogliamo che il Punto nascita dell’ospedale San Timoteo resti vivo.

Non è un ossimoro, immaginare che il codice anagrafico L113 subisca una impasse così fatale è un colpo al cuore.

Tutte le battaglie promosse dal territorio, per merito di comitati e amministratori, meritano la sorte migliore.

Quello che non comprendiamo è come mai la pandemia non abbia insegnato l’unica cosa che conta, ossia che non si tocchi il presidio sanitario, vale per la nostra realtà, come per tutte le altre.

Invece, stiamo alle prese coi conti della serva, anche per il numero dei parti.

Ma cosa ne pensa la gente?

È quello che abbiamo voluto chiedere con un sondaggio, partendo da un presupposto, il numero di bimbi iscritti alla nostra anagrafe, ma nati altrove, e sono la metà più o meno. Come analizzato dal nostro editore Nicola Montuori nella rubrica di questa settimana "Questo è se vi piace".

Da cosa dipende?

Questo il quesito proposto, con tre possibili risposte, che vadano alla ricerca delle cause di una diaspora ostetrica:

Carenza di personale in reparto, incertezza dovuta a commissariamento e Professionisti che portano a partorire altrove.