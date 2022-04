Punto nascita in calo, quasi metà dei lettori additano chi fa partorire altrove

TERMOLI. Come immaginavamo, il quesito sul Punto nascita di Termoli ha calamitato l’attenzione dei lettori di Termolionline.

È tema di strettissima attualità, perché riguarda nel piccolo le famiglie e le giovani coppie del territorio, così come l’intera comunità, come simbolo identitario della stessa.

I numeri sono stati messi a fuoco nell’edizione della scorsa settimana della video-rubrica editoriale “Questo è se vi piace”, curata dal nostro editore Nicola Montuori, sulla cui scorta abbiamo lanciato questa raccolta di opinioni a riguardo, analizzando anche le criticità che hanno causato le impasse a partire dal 2019 in avanti, ma che affondano le radici negli anni trascorsi, col progressivo depauperamento del personale medico, infermieristico e sanitario all’ospedale San Timoteo.

Incertezze che hanno sgretolato quel modello granitico che nei decenni è stato il trampolino di lancio dello sviluppo demografico e socio-economico.

Nel giorno in cui lanciamo anche il nuovo “Questo è se vi piace”, su tutt’altro argomento, ma sempre di interesse collettivo, anche più ampio, vogliamo riscontrare quale sia stato l’umore della popolazione locale, attraverso le risposte fornite alle opzioni da noi rappresentate.

Per il 21,41% di chi ha partecipato, è determinante nelle responsabilità del declino di un Punto nascita che vede metà parti avvenire in altre strutture ospedaliere l’incertezza dovuta al commissariamento della sanità, che in questi ultimi 15 anni ha portato allo smantellamento parziale e progressivo della sanità pubblica in Molise, specie nel basso Molise.

Il 31,80%, invece, attribuisce specifiche criticità alla carenza di personale nel reparto di Ostetricia e ginecologia, figlia proprio del commissariamento.

Infine, la parte più consistente, individua nella pratica di favorire parti altrove da parte dei professionisti che hanno in cura le puerpere il calo dei numeri all’interno del Punto nascita di Termoli, quasi uno su due, visto che così si è espresso il 46,79%.

Chiaramente, questa voce merita di essere approfondita e certamente lo faremo, ma è una spia evidente del malessere che si è insinuato nel reparto dell’ospedale San Timoteo. Che merita un pronto riscatto, come sottolineiamo al commissario-presidente Donato Toma, al tavolo tecnico ministeriale, che disegna le linee guida del futuro Pos 2022-2024, ai vertici Asrem e alla politica molisana, regionale e locale.