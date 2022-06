Anche in viale Trieste vogliamo un selfie degli amministratori

TERMOLI. Teniamo particolarmente in considerazione la zona dell'ex Nautico in viale Trieste, giardino abbandonato al pari della scuola chiusa dal dicembre 2008.

Lo abbiamo denunciato con forza, attraverso nostri articoli, anche con diverse segnalazioni. Purtroppo, al di là di togliere qualche ramo che era rimasto lì per settimane, almeno, non è stato fatto.

L'area diviene immancabilmente degradata con immondizia, persino ingombrante e tutto questo stride sia coi lavori di riqualificazione del campo da basket, che coi murales con cui l'edificio è stato colorato.

Ma stride ancora di più con la valorizzazione delle altre aree verdi della città, come avvenuto nell'ultimo fine settimana.

Ultimo schiaffo, proprio la foto di ieri, che vede un materasso e altri rifiuti abbandonati in quel luogo.

Auspichiamo un intervento di riqualificazione, in attesa della futura destinazione urbanistica del plesso, legato al piano di cessione e valorizzazione degli edifici ex Nautico e Schweitzer, perché in quel posto, fronte stazione ferroviaria e sul tratto verso il Terminal bus, oltretutto in una zona residenziale e commerciale, è inaudito averla così.

Il nostro invito? Una foto di gruppo come quella di via Germania o viale d'Italia, che distano poche decine o centinaia di metri... A quando il selfie?