In Italia non sono tutti... Draghi, al Senato altro che calma piatta

TERMOLI. Non vogliamo di certo scimmiottare le testate nazionali, ma è indubbio che quanto accade oggi a Palazzo Madama impatterà su tutti noi, senza steccati e non solo, mai come in questa circostanza riflettori accesi in tutto il mondo sull’Italia.

Diciamolo chiaramente, non si è mai visto un premier, un presidente del Consiglio dei Ministri tirato per la giacchetta come è avvenuto negli ultimi giorni a Mario Draghi, un po’ quanto successo all’inizio del 2022 per la rielezione forzata di Sergio Mattarella al Quirinale.

Se da una parte c’è la considerazione evidente di avere due figure di alto profilo istituzionale, dall’altra il rischio conclamato che dietro di loro ci sia il baratro.

Questo è quello che temono imprenditori, cittadini, l’Europa e anche l’America.

Difficile immaginare cosa potrà succedere nei prossimi mesi, dove la legislatura volgerà al crepuscolo, inesorabilmente e inevitabilmente.

Nella primavera 2022, non crediamo prima, comunque si tireranno somme e sottrazioni.

Un quinquennio vissuto sull’onda di governi diversi, alleanze a geometria variabile e ostaggio di pandemia e guerra, dove il barlume del Pnrr ormai viene schiacciato dalla crisi energetica.

Da Termoli, in questa torrida estate 2022, la preoccupazione è latente, ma la gente come negli altri 8mila (più o meno) comuni italiani, appare finanche distratta. Scotto del villaggio globale. A tutti i livelli.

La politica e i partiti? Ah, vero, beh, volutamente non li abbiamo citati, li lasciamo in mano ai sondaggisti.