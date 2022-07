"Che ci venite a fare a Termoli?

TERMOLI. "Che ci venite a fare a Termoli?"

Questa è la frase che si sono sentiti dire alcuni turisti nei giorni scorsi. La cosa assurda, inconcepibile e sconcertante è che questa frase è stata detta da una persona che per lavoro svolge un ruolo pubblico qui a Termoli. I turisti, provenienti dal nord Italia, sono rimasti di sasso dinanzi a tale esclamazione. Non possiamo dire di chi si tratta altrimenti scateniamo un putiferio, ma condanniamo senza alcuna riserva l'esternazione di questo "sprovveduto".

A voler fare un paragone è come se un cameriere che lavora in un ristorante dicesse a dei clienti seduti a tavola "perché venite a mangiare qui?" Ogni città turistica, piccola o grande che sia, può avere dei difetti, è un fatto naturale ma dire quella frase a chi ha deciso di spendere i propri soldi per venire in vacanza a Termoli suona come un sacrilegio. Che immagine di Termoli, o meglio dei termolesi ha dato quel signore alla nostra comunità? A che servono gli sforzi di amministrazione e operatori privati per portare la nostra offerta turistica e la nostra immagine a livelli più elevati, se poi ci sono persone che letteralmente "sputano nel piatto dove mangiano"?

A che servono gli spot televisivi, i festival, le mostre, la buona cucina, ecc.? Meno male che quasi tutti coloro che ci vengono a fare visita per le vacanze la pensano diversamente.