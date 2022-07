Ragazzi divertitevi, ma non esagerate

Non scherziamo sab 30 luglio 2022

TERMOLI. Ragazzi divertitevi, ma non esagerate.

Pervengono a Termolionline diverse segnalazioni inerenti ai rischi di abuso da sostanze alcoliche che specie i giovani praticano.

D’estate sono numerose le occasioni, diurne e notturne, tra aperitivi, after-hours in spiaggia, serate nei locali e comitive albeggianti, dove è facile perdere il controllo.

Ma occorre avere un occhio vigile.

Nel tardo pomeriggio di ieri, ad esempio, in uno dei lidi sul litorale Nord è dovuta accorrere un’ambulanza per trasportare al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo un giovane che aveva evidentemente alzato di troppo il gomito, finendo per collassare.

Il tutto mentre impazzava una festa tipica da spiaggia, ci vuole sempre una misura idonea a evitare di superare i limiti della decenza, a tutela della propria e altrui incolumità, tant’è che riceviamo anche lamentele di famiglie costrette ad andare via da stabilimenti che diventano discoteche all’aperto.

Il buon senso imporrebbe il rispetto delle regole del vivere comune, vale per i rumori nei luoghi di aggregazione più frequentati e lo stesso sull’arenile attrezzato, il monito lo ribadiamo anche agli stessi gestori, di essere bravi padri di famiglia nel controllare quello che avviene.

Norme ci sono, facciamole rispettare e più sale in zucca.