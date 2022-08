Cosa è successo dopo aver scattato questa foto

TERMOLI. Sì, d'accordo, in Italia grazie a Dio ne abbiamo migliaia di panorami così belli.

Subito dopo questo scatto la sera del 4 agosto intorno alle 21 ho inviato la foto a mio figlio che vive ormai da anni in provincia di Venezia, la sua risposta è stata "meraviglia".

Da lì mi sono venuti dei pensieri che voglio condividere. Vivo, viviamo in una città che offre molti di questi "spettacoli", un centro storico affascinante con il promontorio del Borgo Antico che si immerge nel mare. La parte più antica di Termoli, quella da cui discendiamo, è una pietra miliare, una perla affascinante, uno scrigno da scoprire con i suoi vicoli, i suoi colori, i suoi profumi. Termoli ha un mare bellissimo. Se dalla punta del molo principale del porto si rivolge lo sguardo verso il Borgo è uno spettacolo unico. E potrei continuare a magnificare la nostra città con un lungo elenco di realtà uniche e bellissime che abbiamo e delle quali troppo spesso ce ne dimentichiamo…

Ma. C’è sempre un “ma” dietro ogni cosa bella, o meglio siamo noi ormai, condizionati dalle mode, a voler mettere un “ma” su tutto. E sono convinto che non mancheranno in fondo a questo articolo…

Il “ma” mettiamocelo in testa, ognuno di noi e diciamoci: ma perché non rispettiamo un tale valore, così tanta bellezza, ma perché non amiamo abbastanza la nostra Termoli, ma perché non la smettiamo di criticare tutto e tutti, ma perché non dissentiamo dalle solite “pecore nere” a cui non sta bene niente?

Invece dei "ma" mettiamoci a contemplare un tramonto così.

Ma perché non pensiamo a quanto siamo fortunati a vivere in un posto simile?

Niente “ma” questa volta, Termoli è questa e a me basta.