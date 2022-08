A cosa serve mostrare le bollette "astronomiche"?

TERMOLI. Di questo passo dove andremo a finire?

A quanto arriveranno le bollette di luce e gas nei prossimi mesi?

Non c'è da stare tranquilli, anzi! La mazzata che ha colpito e colpirà ancora noi tutti, abitazioni e aziende, semplici cittadini e imprenditori/maestranze, sembra essere senza sosta.

Aziende che saranno costrette a chiudere o poco ci manca, normali cittadini che non riescono a pagare le bollette di casa sono ormai la costante di tutti i giorni.

Lo Stato cosa fa? Quel che può: poco.

A cosa serve far vedere la copia di bollette astronomiche? A poco, quasi niente. E se questo articolo finisse qui sarebbe come voler solo accentuare quello che ormai è sotto gli occhi di tutti e purtroppo si ripercuote nelle tasche di tutti.

Noi comuni mortali possiamo fare qualcosa per cercare di invertire la rotta per tornare ai livelli del periodo covid, che se non fosse per le migliaia di morti, molti stanno rimpiangendo?

Si e molto, ma potremmo essere tacciati e accusati di "sollevazione popolare" e questo è lontanissimo dalla nostra etica.

Dunque cosa fare? Intanto in attesa di quel ritorno che ci auguriamo ci sarà, l'uso intelligente di tutti i nostri apparati alimentati a corrente e gas e a tal proposito ci sono online parecchie guide che consigliamo di consultare.

Il "popolo" unito e convinto ha spesso mostrato, soprattutto nel secolo scorso, di poter risolvere le questioni vitali che in molti, soprattutto i politici non sono stati in grado di fare.

Le manifestazioni, pacifiche e civili, possono fare molto ma a una condizione che la protesta, il dissenso, le proposte vengano condivise da tutti.

Facciamo un esempio. A chiunque si chiede cosa pensa della situazione e delle prospettive dell'ospedale di Termoli risponde che la situazione è tragica ed è colpa della "politica" e giù accuse e improperi all'indirizzo di presidente, assessori, sindaci, ecc...

Dunque una rabbia per niente celata verso chi ci "comanda". Ah sì? E come mai alle manifestazioni pubbliche finora hanno aderito solo poche decine di persone? Perché se c'è da parlare e far vedere quanto siamo incazzati non scendiamo in piazza in parecchie migliaia di persone?

Siamo tanto bravi a lasciare commenti, anche ingiuriosi sotto articoli che parlano del destino del nostro ospedale, ma se c'è da far vedere che il popolo è stanco di subire vale il motto "armiamoci e partite".

Di questo passo nulla o poco più verrà risolto.

Ma torniamo alle nostre care, carissime bollette. C'è qualcosa che si può fare realmente per riportare a cifre normali le nostre bollette? O aspettiamo che lo stato, a colpi di Decreto Aiuti elargisca, a chi è nelle condizioni quindi non a tutti, i piccioli per fronteggiare il rincaro monstre?

Da come la vediamo qui a Termolionline pensiamo che sarà così, visto che siamo abituati ad aspettarci qualcosa più che a procurarcela. Ma fino a quando lo Stato potrà darci sostegno?