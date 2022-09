Termolionline da 15 anni ogni giorno con voi

TERMOLI. Quindici anni di noi, quindici anni per voi. In un clima un po’ surreale, vista la campagna elettorale, celebriamo oggi, 20 settembre 2022, il quindicesimo anniversario dalla nascita di Termolionline, che il 20 settembre del 2007 fu per la prima volta online.

Il mondo è davvero cambiato da allora, e non solo quello del panorama informativo, ma tutto ciò che circonda, quello che respiriamo e viviamo, che abbiamo dinanzi agli occhi.

L’intuizione che ebbe allora l’editore Nicola Montuori, di dare vita e corpo a un portale che fosse punto di riferimento autentico della comunità di Termoli, del basso Molise, e più avanti ben oltre questi confini, come il web insegna, senza steccati, ma col cuore che pulsa nella nostra città, è stata premiata in questi tre lustri dalla sempre maggiore interazione con voi, care lettrici e cari lettori, cresciuti senza soluzione di continuità. Abbiamo affrontati momenti difficili, collettivamente delicati, basti pensare all'emergenza Covid, ma siamo sempre stati in prima linea, senza mai mollare di un millimetro.

Una società che ha subito la svolta social-digitale e noi che giorno dopo giorno assieme a voi ne abbiamo acquisito in consapevolezza, di rappresentare un bastione importante sotto molteplici aspetti, dal versante social a quello sociale, perché dietro ogni click c’è una persona, come recitava il primo e fortunato motto di questa fantastica avventura, che ho avuto la fortuna di condividere sin dal primo giorno, e negli ultimi 13 anni e mezzo quale direttore responsabile.

Noi guardiamo al territorio, in ogni sua sfaccettatura, a chi lo vive, sempre più spesso ne siamo il terminale di sfoghi, segnalazione, istanze e appelli, che mai cadono nel vuoto. Lo faremo sempre, così come avremo nella nostra mission quella di voler contribuire a migliorare la società dove tutti interagiamo.

In questa occasione così speciale, proponiamo il pensiero di coloro che “sono” Termolionline.

Nicola Montuori: «Tutto o quasi cominciò nel 2000 quando registrai il dominio Termolionline.it convinto che prima o poi mi sarei “buttato nella rete”. Furono in tanti ad incoraggiarmi a fare quel passo che divenne realtà proprio 15 anni fa, il 20 settembre 2007. Da allora Termolionline ha compiuto passi incredibili grazie al prezioso lavoro di quanti in questi anni hanno collaborato, abilmente guidati dal direttore Emanuele Bracone. Un lavoro immane e di grande sacrificio, ripagato da quanti ogni giorno ci seguono e continueranno a farlo. Ringrazio tutte le attività commerciali che hanno creduto in noi e hanno investito su Termolionline anche in periodi duri come quello che stiamo vivendo da oltre due anni. Ma il grazie più grande lo rivolgo a voi lettori, siete tante migliaia e proprio voi ci date la forza di proseguire in questo meraviglioso percorso che faremo ancora per molti anni insieme a voi. A tutti voi e noi l'augurio di buona vita».

Francesca Montuori: «Quindici anni di Termolionline! Wow! Era il 2007 e fu un'enorme sfida per mio padre e qualcosa di nuovo e rivoluzionario per Termoli e l'intera comunità.

Di acqua sotto i ponti ne è passata tanta in questi lunghissimi 15 anni (di certo non sempre facili), e di passi in avanti ne sono stati fatti sia di natura giornalistica che di carattere pubblicitario tanto che Termolionline è diventato un punto di riferimento inevitabile per la comunità di Termoli, del Basso Molise, ma anche di tutto il Molise e persino oltre i nostri confini regionali. La nostra è da sempre una missione di informazione e di formazione della pubblica opinione, una testata che vuole costruire un senso di appartenenza che unisce la comunità locale. E negli anni l'abbiamo fatto in numerosissimi campi, con dedizione e vocazione, sempre per l'interesse del cittadino e con l’obiettivo di contribuire a migliorare Termoli, la nostra amata città. Con un'informazione corretta, immediata, sopra le parti, puntuale e soprattutto rispettosa, frutto dell'impegno e del lavoro svolto con serietà e passione dagli uomini e dalle donne della nostra redazione. È ogni giorno un’esperienza faticosa, stressante, a volte avvilente, ma allo stesso tempo è bellissimo e gratificante essere al centro della vita di tutti voi, cari lettori, che ci seguite da così tanti anni e ci garantite la forza, l’energia e la resilienza per migliorarci e spingerci sempre oltre, con un impegno massimo, per raccontarvi, narrarvi, aprire punti luce sulla realtà termolese e basso-molisana. Eccoci, dopo 15 anni, a tagliare questo importante traguardo, ma non potremmo celebrare Termolionline senza esaltare voi! Continueremo a darvi il meglio! Grazie e ancora grazie! Termolionline siamo noi, ma siete anche voi! Viva Termoli e viva Termolionline!»

Michele Trombetta: «Con settembre 2022 pur non giocando mai la schedina, posso dire di aver fatto un bel 13 (anni) di collaborazione splendida con Termolionline era l’estate 2009. Sono da sempre stato come a casa mia, ho cominciato un po’ timoroso arrivavo da radio, tv e carta stampata; il web corre veloce, ma mi sono adattato subito. Oggi mi sento realizzato e soddisfatto di questa mia presenza e ho realizzato un sogno, quello di essere utile ai miei concittadini dando loro informazioni ovunque loro siano, grazie e auguri a noi e a Termolionline».

Alberta Zulli: «15 anni di Termolionline. È doveroso fare gli auguri in questo giorno così importante a una redazione che mi ha accolta come “una figlia” e che sento come una "seconda famiglia".

Dai primi passi nel mondo giornalistico, all'iscrizione all'ordine, alle collaborazioni: una grande squadra in cui credo molto e che crede in me. Sono orgogliosa di farne parte e per questo motivo rinnovo la mia gratitudine a tutta la redazione. È un onore far parte di una grande squadra come questa! Buon 15° anno Termolionline! Ad maiora semper!»

Dalila Catenaro: «Per questi primi quindici anni di Termolionline non posso che essere orgogliosa di far parte di questa bella famiglia. Il mio pensiero va a Nicola ed Emanuele, per l’amicizia, ma non solo, anche per avermi dato la possibilità di vivere appieno questo lavoro: regalandomi un’esperienza che mai avrei pensato di vivere. Insegnandomi il mestiere di giornalista, ma anche a vivere il viaggio più bello che ci sia: quello della vita, guardandola con uno sguardo diverso; a loro più di tutti il mio più grande ringraziamento, oltre che il mio affetto. Un pensiero è rivolto anche ai colleghi. Buon compleanno Termolionline».

Chiara Gabriele: «Termolionline compie 15 anni, un importante traguardo per questa testata, da sempre caratterizzata da un’informazione ampia e completa. Nel corso degli anni il giornale si è sempre più arricchito via via di notizie e contenuti, con lo scopo di dare un significato alle cose e ad ogni avvenimento. Attraverso la lente di Termoli online, la realtà del Molise e dell’Alta Puglia è stata filtrata, interpretata e rappresentata. In qualità di apprendista pubblicista, sono fiera di aver intrapreso questo percorso con Termoli online, percorso fatto di crescita professionale e sviluppo di nuove capacità e competenze. Sono grata a chi mi ha dato la possibilità di poter collaborare con un giornale che da vent’anni si è contraddistinto per la qualità dell’informazione».

Il ringraziamento finale, all'editore, a tutti coloro che in questi quindici anni hanno speso la propria opera per rendere speciale il nostro portale e naturalmente a voi, cari amici che ci accompagnate ogni giorno, dandoci fiducia. Oggi è anche il vostro compleanno.