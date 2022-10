Il giorno della Meloni: centrodestra chiamato alla sfida di responsabilità

TERMOLI. Un rito costituzionalmente previsto, quelle delle consultazioni del Capo dello Stato per l'assegnazione dell'incarico di formare il nuovo Governo, che verosimilmente, dopo l'incontro ultimo con la coalizione uscita vittoriosa dalle urne del 25 settembre scorso, il centrodestra a trazione Fratelli d'Italia, sarà assegnato per la prima volta a una donna.

Tempistiche nettamente differenti da quelle degli ultimi avvii di legislature, molto travagliati, come il 2013, che vide la nascita del Governo Letta, una sorta di Governo delle larghe intese, vista la presenza di pezzi di centrodestra forzisti e poi Ncd, e quello del 2018, che quasi tre mesi dopo il 4 marzo consacrò l'alleanza giallo-verde col Conte 1.

Stavolta l'esito delle urne non mostra disegni ingarbugliati, ma una chiara predominanza parlamentare, forse più parlamentare che politica e sarà questa la sfida più importante a cui sarà chiamata Giorgia Meloni.

Dopo 28 anni e mezzo, da quel 27 marzo 1994, il centrodestra si presenta più come un destra-centro e non vede più il tycoon Silvio Berlusconi alla guida del rassemblement conservatore italiano. Le avvisaglie c'erano state già col sorpasso leghista di 5 anni fa, ma non nei termini assunti in questa circostanza.

Lo schieramento a guida Fdi dovrà dimostrare di saper andare oltre quelle ipoteche che per quasi sei lustri hanno "stretto" i programmi sulle problematiche di Arcore, dalla giustizia alle vicende sulle telecomunicazioni. È la quarta affermazione elettorale e quella che avviene nel momento più delicato della storia repubblicana, considerati tutti i problemi sul tavolo.

Il Governo Meloni dovrà tenere dritta la barra sul programma e non essere condizionato dalle frizioni interne associabili all'ex premier.

I prodromi di questa nuova avventura certo non sono stati rassicuranti, tra voto per i presidenti dei due rami del Parlamento e le polemiche scaturite dalla diffusione degli audio di "Silvio" nella riunione coi deputati azzurri, ma tant'è, la responsabilità impone ora di guardare soltanto all'interesse collettivo, a cominciare dai provvedimenti in materia di energia e caro bollette.

In un continente che vive una terza decade del millennio così controversa, basti guardare all'ex membro Ue Gran Bretagna, che dopo l'addio alla Regina, vede dimettersi la premier nel giro di poche settimane, nessuno più può permettersi il lusso di "giocare" a risiko.