Verso le regionali, tra Pd e 5 Stelle un candidato presidente della società civile?

TERMOLI. Con la manifestazione sulla pace del 5 novembre cesserà anche la “guerra” politica nel campo largo?

Chissà, intanto, a poco più di due settimane da quella che si annuncia la prima manifestazione dopo l’avvento del nuovo Governo Meloni di centrodestra, con un significato nemmeno troppo recondito, dopo le uscite recenti di Silvio Berlusconi.

Di elezioni regionali si dovrà parlare da subito, per le eventuali intese, ballano Lazio, Lombardia e Molise, ovviamente con pesi specifici differenti.

I nostri lettori saranno chiaramente interessati a sapere maggiormente quali saranno le proposte in stato di avanzamento nel nostro territorio e guardando in controluce la nota del Movimento 5 Stelle di questa mattina non possiamo non rilevare come la contesa per riunire grillini e democratici sia ancora in salita.

Non tanto per quello che è avvenuto a livello nazionale, lo strappo consumato dopo le dimissioni del premier Mario Draghi e anche l’alleanza scucitasi in Sicilia, ma per capire chi dovrà essere forza d’urto nel tentativo di sottrarre al centrodestra la guida del Molise.

Un Movimento 5 Stelle che si apre alla società civile nelle alleanze strategiche, a quelle formazioni di sinistra con cui ha portato avanti esperienze di Governo nel Conte 2. Ma l’assenza di riferimenti al Pd evidenzia come il dialogo, seppur possibile, è da calibrare ancora su delle frequenze “disturbate”.

Non crediamo che il discrimine possa essere rappresentato da lembi programmatici, ma siamo certi che la distanza da colmare sia “apicale”, ossia chi dovrà sostenere la sfida nell’indicare il nome che andrà a contrapporsi, nel caso l’intesa si perfezionasse, a quello del centrodestra?

Gli scenari maturati negli ultimi anni hanno stravolto gerarchie e posizionamenti, siamo lontani dalla politica dei tre forni (o tre poli), che nel 2013 e 2018, sia in ottica nazionale che regionale, vide i 5Stelle candidati contro tutti. Da qui la difficile composizione delle relative ambizioni, poiché sarebbe la prima volta di una candidatura di vertice condivisa di questa portata, al di là dell’esperienza in corso al comune di Isernia, dove però la componente pentastellata è residuale rispetto alla maggioranza.

Quale potrebbe essere la quadra, dunque?

Se il Movimento 5 Stelle guarda a forze nuove e riferimenti civici, alla sinistra radicale, potrebbe essere eventualmente un esponente della società civile a mettere d’accordo tutti, compreso il Pd?

Gli esponenti dem molisani non hanno condiviso da subito la scelta di scontrarsi alle politiche del 25 settembre senza Conte e Terzo Polo, ma solo con l’ala più radicale, basta guardare alle parole espresse da Vittorino Facciolla al convegno con Roberto D’Alimonte a Termoli del 12 agosto scorso, asserendo chiaramente la necessità di tornare al campo largo in Molise.

Staremo a vedere, quello reso pubblico oggi è solo il prologo, un sasso lanciato nello stagno, quale sarà l’onda di ritorno?