Governo a tutto gas, la sovranità energetica e il fattore globale

TERMOLI. Dall’ordine pubblico, giustizia e norme Covid, nella seduta di ieri del Consiglio dei Ministri, si entra nel “cuore economico” del programma di Governo.

Puntellate dall’esecutivo Meloni le scelte identitarie che riportano anche gli stessi Ministeri a formule meno esegetiche, dettate dall’avanguardismo della precedente legislatura.

Possono apparire solo dei riordini di carattere burocratico, ma in realtà celano la visione di una maggioranza che prosegue dritta (per ora) sulla propria strada. Anche se non sarà semplice, il fuoco di sbarramento, soprattutto mediatico, è piuttosto fitto.

Ma ci sono anche scelte che vanno al di là di questo, noi ci soffermiamo su quella del gas, dove il ritorno alle trivellazioni possibili nel mare Adriatico si accoppia sulla nascita del concetto di sicurezza energetica.

La spinta verso un maggiore utilizzo in prospettiva delle fonti rinnovabili è stretta per adesso tra l’esigenza di intervenire e far fronte alla pressione indicibile dei costi di elettricità e metano, e dall’altra di inquadrare al meglio l’opzione della transizione ecologica, col bivio tra il full electric e l’idrogeno, ad esempio, per quanto riguarda una mobilità sostenibile di là da venire.

Nessuno vuol mettere in discussione la necessità di avere minori impatti climatici rispetto all’utilizzo di fonti fossili esauribili, tanto meno circoscrivere quanto più possibile i rischi derivanti dall’attività estrattiva, ma non v’è dubbio che una risposta in termini di “sovranità energetica” in tempi di crisi internazionale era un atto dovuto, specie da parte di chi ne ha fatto il core business elettorale.

Lo scenario globale afferente al clima, proprio perché tale, non può dipendere o essere condizionato da politiche autarchiche (o patriotiche), ma deve essere il frutto di una sinergia totale.

Per essere chiari, nella società attuale, dalla bolla speculativa partita nel terzo millennio, con una economia di carta progressivamente più preponderante rispetto a quella reale, fondi e major hanno più voce in capitolo di Stati e Unioni, la pandemia ha mostrato questo assioma in modo lapalissiano, con la corsa ai vaccini che hanno visto case farmaceutiche private farla da padrona.

Ora, con alcuni Stati che realizzano la stessa tipologia di concorrenza, vedi la Russia sul gas, lo scenario si è ancora di più incattivito e la speculazione ha mani libere.

Il ricorso al riarmo generalizzato fa allontanare sempre di più la centralità del tema ambientale e questo lo pagheremo nei prossimi lustri.

Oggi abbiamo l’indispensabilità di tenere accesa la macchina di quel tessuto socio-produttivo che ha fatto fare il grande salto al Paese dal dopoguerra in poi, senza la “spina” elettrica tutto si fermerebbe.

Nei tanti momenti di confronto avuti ad esempio sulla svolta Gigafactory alla Stellantis di Termoli c’è chi ha mostrato scetticismo sull’abbandono dei carburanti deciso il Europa a partire dal 2035, in assenza di omologhe decisioni da parte ad esempio di Stati Uniti e altre potenze di primo piano.

Il contesto in cui si trova a operare il nuovo Governo è proprio questo, fenomeni emergenti (o emersi) e programmazioni altrettanto urgenti. Ma famiglie e imprese guardano alla bolletta, alla contingenza, alla sopravvivenza.