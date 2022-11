Dillo a Termolionline: miglioriamo la nostra città

TERMOLI. Da sabato 12 novembre è stata attivata ed è presente sulla nostra homepage una nuova sezione: Dillo a Termolionline, con cui diamo una ulteriore possibilità ai nostri lettori di segnalare problematiche di interesse generale, diffuso e collettivo.

Il mezzo mediatico è sempre più quello scelto e più efficace per interloquire con chi di dovere e competenza, per mettere in evidenza le cose da migliorare o che non vanno, per questo, forti anche dell’esperienza sul campo maturata in oltre quindici anni di attività e di presenza sul territorio c’è stata la volontà di realizzare questa nuova “finestra”.

Abbiamo ideato lo spazio che mettiamo a disposizione di tutti coloro che, con grande senso civico, vorranno inviare segnalazioni di quanto agli occhi dei cittadini, nel senso di comunità e non di singoli, possono essere migliorate o non vanno affatto.

Già in queste prime due settimane abbiamo ricevuto e pubblicato diverse “annotazioni” di interesse civico, alcune delle quali già risolte o in via di risoluzione, come mostrano anche i pallini verde e arancione che ne rappresentano lo status quo quando la “situazione si muove”.

Invia anche tu una segnalazione di interesse collettivo alla sezione Dillo a Termolionline, ponendo in evidenza un problema che riguarda la nostra città.

È possibile inviare sia foto che video sul nostro numero WhatsApp e in caso di dimensioni superiori ai 64 mb consigliamo di utilizzare WeTransfer inviando i contenuti a redazione@termolionline.it.

Alcune segnalazioni faranno scattare un timer che metterà in evidenza il tempo trascorso e che sarà fermato solo quando il problema sarà risolto.

Proprio per questo chiediamo ai “segnalatori” che ci invieranno il proprio contributo di inviare anche gli interventi a seguire, tenendoci informati sulle novità a riguardo.

Non inviateci problematiche di carattere personale, ma solo di interesse generale, inoltre non saranno pubblicate le segnalazioni prive di mittente.

Questo spazio è a disposizione di tutti coloro che amano la nostra città e vogliono adoperarsi per migliorarla.