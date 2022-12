Orizzonti da definire, territorio alla prova di maturità sull'eolico offshore in Molise

TERMOLI. In un’epoca completamente diversa, vista la tecnologia differente, la necessità di attingere da fonti rinnovabili – complici allarme climatico e crisi energetica – il territorio affronta nuovamente la sfida della sostenibilità.

E’ quella che viene proposta col progetto della Maverick srl, con le piattaforme galleggianti del parco “Eolico Offshore Molise”, dalle dimensioni molto più ampie rispetto all’istanza che nel 2007 venne avanzata da Effeventi srl. Stavolta lo skyline interessato è l’intera costa molisana.

Trenta i giorni di tempo per maturare e presentare osservazioni, ma è senza dubbio uno scenario totalmente differente quello che stiamo vivendo.

Non è più una novità assoluta come lo fu tre lustri or sono e non c’è nemmeno una prospettiva di più lungo respiro, le scelte vanno adottate alla svelta, come mostrano le “bollette” che mordono.

I 25 km di lontananza dalla costa sono sufficienti affinché non ci sia un impatto paesaggistico (marino) tale da influenzare il turismo?

Siamo in un tratto di costa con diporto nautico e tre porti turistici, sulla rotta per le Isole Tremiti, e c’è da considerare anche l’impatto sulla pesca, ma al netto di queste incognite, come si esprimeranno gli stakeholder? Nella vicina Vasto una presa di posizione istituzionale ha subito messo i bastoni fra le ruote a una analoga iniziativa, ma non sappiamo se basterà a fermare la procedura. È chiaro che con l’avvento del Governo Meloni è cambiato anche l’approccio politico, che segue anche l’emergenza internazionale.

Illusivo quanto diffuso negli ultimi giorni riguardo alla fusione nucleare, perché come è noto occorreranno poco meno di 3 decenni, salvo miracoli oggi impronosticabili, per rendere “commerciabile” quell’energia elettrica eventualmente prodotta riproducendo “il motore delle stelle”.

Sarà anche una prova di maturità, nel considerare i vari aspetto in gioco, prescindendo dalle convinzioni dogmatiche. Ci aspettiamo movimento e fronti contrari, che già si sono mostrati in vari gruppi social, ma anche chi accamperà ragioni di opportunità, poiché l’equilibrio in cui viviamo è davvero sottilissimo.