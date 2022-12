Buon Natale a tutti voi da Termolionline

TERMOLI. Per il sedicesimo Natale, dal lontano 2007 a quello odierno, 2022, vi porgiamo i nostri migliori auguri, al termine di un anno, da una festa all'altra, difficile, complicato, con scenari di conflittualità per nulla rassicuranti, ma siamo certi che nel cuore di ciascuno di noi alberghino buoni sentimenti da far germogliare e comportamenti buoni che siano da esempio per gli altri.

I nostri auguri ve li scandiamo così, in musica:

Auguri a tutte le donne e gli uomini di buona volontà, auguri a chi dona senza aspettarsi nulla in cambio, auguri a tutti coloro che soffrono, auguri ai più deboli e a chi si prende cura di loro e a chi avrà una sedia vuota al pranzo di Natale, auguri a tutti i nonni e ai loro nipoti, auguri a coloro che non urlano e non giudicano, auguri a chi dà il buon esempio, auguri a chi soffre in silenzio e a chi sa perdonare, auguri a tutti coloro che amano e rispettano la nostra città, auguri a tutti gli altri.

Buon Natale a tutti voi da Termolionline e che queste feste segnino una rinascita nell'animo e nello spirito.