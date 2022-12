Il senso civico "abbandonato" in città

TERMOLI. Di decoro urbano abbiamo parlato ieri mattina dando notizia dell'intervento di risistemazione dell’area dove è ubicata l’isola ecologica di via Duca degli Abruzzi. Proprio l’eccesso di inciviltà, oltre a problematiche ricorrenti di natura tecnica, impose la decisione di chiuderla all’utilizzo dei residenti.

È proprio il mancato senso civico che quotidianamente calpesta l’immagine complessiva della nostra città, che potrebbe e dovrebbe essere un fiore all’occhiello dell’intera costa molisana, a inasprire un territorio nella sua visione.

Troppi gli esempi, in quasi tutti gli angoli di Termoli (come quelli che proponiamo nella gallery, scattate nelle more delle festività natalizie), che denotano una disaffezione progressiva e crescente, anche frutto di un radicamento sempre meno evidente nelle radici cittadine stesse, anche se non mancano testimonianze di chi nel corso del tempo è stato accolto in loco riesce a mostrarne rispetto.

Occorre un giro di vite, una inversione di tendenza sincera, nella consapevolezza che il territorio e la città sono di tutti e la qualità di vita è la sommatoria di scelte e comportamenti, collettivi e individuali.

L’auspicio che possiamo fare per il 2023, ormai a portata di mano già nel fine settimana, sia proprio quello di un maggiore amore per Termoli, non additando sui social come se fosse sempre colpa di qualcun altro, ma cominciando in proprio a rimboccarsi le maniche e far sì che fenomeni di degrado come quelli che denunciamo sempre più di frequente, e che peraltro sono anche la punta dell’iceberg, a ben vedere, cominciano a scemare, non diciamo a sparire, sarebbe utopico ipotizzarlo, ma se diminuissero senza dubbio sarebbe anche un segnale che coglieremmo assieme a tutti voi.

È lo stesso spirito con cui abbiamo varato la sezione specifica “Dillo a Termolionline”, che sta raccogliendo decine e decine di segnalazioni, contribuendo alla risoluzione già di diverse di esse.

Infine, vorremmo la stessa attenzione da tutti coloro che ne hanno anche competenza, poiché a volte questo sfugge.

