Un pugno nell'occhio: l'ora dell'inciviltà

TERMOLI. Una immagine, il buio, l’oscurità che viene rischiarata solo da un lampione, un monumento, quello all’Ora di Termoli, sacchi di spazzatura, compresi pneumatici ormai consunti, abbandonati sulla passeggiata che dalla zona del porto conduce a Sud.

Sinceramente, non sappiamo davvero cosa pensare.

Troppo stridente quello che abbiamo dinanzi ai nostri occhi.

Chi transita potrebbe pensare che fosse l’ennesimo abbandono assurdo di chi ha “sfregiato” un luogo che andrebbe valorizzato, in realtà è luogo di semplice, ma altrettanto incomprensibile deposito transitorio di una pulizia dell’area circostante.

Sinceramente, grida vendetta, perché non si può utilizzare una risorsa del territorio, perché tale dovrebbe essere quel “Monumento” che segna assieme all’ora dell’Europa occidentale, nella congiunzione tra 15esimo Meridiano e 42esimo Parallelo.

Il meridiano è denominato Termoli-Etna e questo fa di Termoli la “Greenwich” del Mare Adriatico.

Reduci da una domenica in cui si promuove il territorio alla Bit di Milano 2023, con supporti digitali e immagini suggestive, con una realtà che fa a cazzotti con la vocazione turistica della nostra città.

Tutto questo non ha un senso.

Ancora una volta è segnata l’Ora dell’Inciviltà.

Ben vengano le iniziative di pulizia dell'arenile, come avvenuto ieri, ma poi i sacchi vanno rimossi, da chi di competenza, subito. Lasciati così contribuiscono solo a dare immagine negativa alla nostra città, per di più in una domenica e in un luogo dove circolano tante persone.

Galleria fotografica