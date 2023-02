Elezioni regionali con l’infradito nel Molise

TERMOLI. Elezioni regionali con l’infradito. Potremmo riconfigurarle così, nell’immaginario collettivo, le consultazioni che terranno banco davvero in un contesto inedito, come quello dell’ultima domenica (e del successivo lunedì) del mese di giugno, nel Molise, ossia il 25 e 26, come contenuto nel decreto promulgato ieri dal governatore Toma.

Una scelta compiuta dal presidente della Giunta regionale del Molise che di fatto metterebbe fuori gioco anche la possibilità che si accorpino le “regionali” alle elezioni amministrative.

Vedremo quale sarà la scelta del Governo Meloni, ma è improbabile, anzi, diremmo impossibile che possano coincidere con le regionali molisani, poiché significherebbe prevedere ballottaggi a luglio e in Molise, dei 14 Comuni al voto, nessuno prevede il turno di ballottaggio, anche nell'ipotesi di farli coincidere proprio col 25 giugno (il ballottaggio è su un solo giorno), di questi nove in provincia di Campobasso e 5 in quella di Isernia.

Parliamo di Campochiaro, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Montorio nei Frentani, Oratino, Ripabottoni, Salcito e Vinchiaturo in quella di Campobasso; Belmonte del Sannio, Castelpizzuto, Montaquila, Sessano del Molise e Venafro in quella di Isernia.

Ovviamente, con scuole chiuse, vacanze partite, chi sosterrà esami, potrebbe essere anche un rischio ulteriore per il livello di astensionismo. Ormai già dalla fine di maggio, il costume è quello... di indossarlo ogni weekend, per andare al mare, non alle urne.

Scelta differente data delle elezioni nel Friuli Venezia Giulia, dove si andrà al voto il 2 e 3 aprile con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 16 e 17 aprile, dove amministrative e regionali coincideranno, e Sicilia, al voto il 28 e 29 maggio con ballottaggi l'11 e 12 giugno.

Complessivamente, considerando tutte le regioni, sono interessati gli elettori di 785 comuni, di cui 591 appartenenti a regioni a statuto ordinario e 194 a regioni a statuto speciale.

L'elenco dei comuni italiani è ancora provvisorio perché a questi si aggiungeranno altri eventuali Comuni i cui Consigli saranno sciolti con Dpr entro il 24 febbraio 2023.