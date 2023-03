Solo Buone Notizie, dalla Buona Sanità

In copertina

In copertina sab 18 marzo 2023

Solo Buone Notizie, dalla Buona Sanità

Seconda puntata del nuovo format di Termolionline.it dal titolo Solo Buone Notizie, condotto da Nicola Montuori. Per dare risalto alle notizie (buone) che molto spesso vengono trascurate dai lettori. Nell'edizione odierna una storia che mette in risalto la buona sanità, che troppo spesso viene accostata a qualcosa di profondamente diverso, eppure esiste e ne abbiamo testimonianze dal nostro ospedale San Timoteo e da un reparto, come quello di Ginecologia e Ostetricia, che dobbiamo salvaguardare tutti insieme.