«Sta meglio», conferme sulle condizioni di Roberti: il confine tra "pubblico e privato"

TERMOLI. In assenza di un bollettino medico ufficiale, per aggiornare le condizioni del sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, ricoverato all’Utic dell’ospedale San Timoteo da ieri mattina, ci affidiamo a delle informazioni attinte per canali ufficiosi.

Chi ha avuto contatti di persona e telefonici ha confermato come il candidato presidente della Giunta regionale del Molise per il centrodestra sta sicuramente meglio rispetto a ieri e questo conforta, vista la messe di messaggi di solidarietà piovuti da ogni parte, alleati e avversari politici.

Ora, la questione è riferibile a quando potrà tornare progressivamente all’operatività, stante le prescrizioni che verranno imposte dai medici e relativa prognosi. Sono, tuttavia, anche dati clinici sensibili e rientrano nella sfera della privacy, seppur di persona “pubblica”, specie in questa fase pre-elettorale.

Una riflessione è d’uopo, dove inizia l’esigenza della notizia e dove finisce il perimetro personale?

Ieri mattina, un po’ come avvenuto – in altri contesti e per differente rilevanza, ovviamente – per il ricovero del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, nel microcosmo del Molise ovviamente, dove il pendant è solo quello azzurro.

Una considerazione dopo la “caccia” alle condizioni reali del primo cittadino e soprattutto alla prima fuga di notizie sul malore e sul successivo ricovero di Roberti. Casistiche simili andrebbero regolamentate, poiché l’approccio pratico è difforme da quelle che sono le regole sulla sfera della privacy stessa.

Per non parlare del bailamme che si è subito inscenato per le possibili ripercussioni di natura politica, a cui ha messo un tappo, più che un freno, il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, che nella sua nota, più che solidarietà inviava un chiaro messaggio a coloro che avrebbero potuto ipotizzare cambi in corsa dettati dalla disavventura.

Tutti elementi che portano a dover maturare comportamenti più inclini al rispetto altrui, sotto una qualsiasi accezione.