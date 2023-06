Molise al voto, ma esiste? Analisti e osservatori guardano solo alle Europee

TERMOLI. Torniamo a parlare di elezioni regionali, ma lo facciamo dal punto di vista politico, generale, non trattando candidati, liste, iniziative e presentazioni.

Politica generale che non fa rima con politica regionale per il Molise, perché al di là di quelli che saranno gli impegni portati sul territorio anche da protagonisti della scena nazionale, per media e osservatori, sembra quasi che il Molise sia altrove, non in Italia. Le recenti elezioni amministrative, quelle concluse al ballottaggio di domenica scorsa, sono state sviscerate e analizzate in lungo e in largo, il fortino Ancona espugnato, la sinistra moderata vincente a Vicenza, per citarne alcune di località sulla cresta dell'inda mediatica; poi, tutti che danno appuntamento al 2024, contest proporzionale per eccellenza, con le Europee e prossimo banco di prova di partiti, movimenti e coalizioni in ricomposizioni.

Scusate, ma il Molise esiste? Forse sì, è ancora regione autonoma, ne celebrerà i 60 anni di quella conquista a fine dicembre; ma sulla ribalta informativa deve essere davvero poco appetibile, se è vero che ormai a pochi giorni dallo stop ai sondaggi, che scatterà sabato prossimo 10 giugno, ormai ci siamo, nessuna rilevazione demoscopica è stata pubblicata all'indomani della presentazione ufficiale di chi si confronterà nelle urne il prossimo 25 e 26 giugno.

Forse la prossima presenza di big nazionali, ma c'è stato già Salvini, ad esempio, ridesterà un interesse per questa consultazione, ma se per le regionali dovrebbe comunque valere il detto 1 vale 1 (ricordate le bandierine azzurre e rosse), il Molise come sempre ne è l'eccezione, poco lodevole in quanto a interesse suscitato.

Molto probabilmente, sarà il futuro esito della competizione elettorale a scatenare le nuove analisi, a seconda di come andrà il voto, poiché almeno sul dato certo non ci si potrà esimere dal commento, di questo ne siamo assolutamente certi.